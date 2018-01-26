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Polis 3 cinayetin bağlantılı olduğunu belirledi, şüphelileri yakaladı; 2 kişiyi daha öldürmüşler

Çapraz sorguda itiraf ettiler

26 Ocak 2018 10:29

Keçiören Tepe Mahallesi’nde 20 Mart 2017’de Baran Aslan, Şenlik Mahallesi’nde 2 Haziran’da Serkan Kılıç ve Yenimahalle Batıkent’te Yılmaz Çetinkaya silahla vurularak öldürüldü. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro’da görevli uzman dedektiflerden oluşan özel ekip, farklı tarihlerde ve adreslerde işlenen 3 cinayetin birbiriyle bağlantılı olduğunu belirledi. Yenimahalle’de bir eve yapılan baskında Yiğit K.G., Ahmet A., Eren E.A. ve Murat K. gözaltına alındı. Şüpheliler, çapraz sorgularında cinayetleri işlediklerini kabul ederken, korkunç bir itirafta daha bulundular.

Köy mezarlığında 2 ceset

Şüpheliler, iki kişiyi daha öldürerek Çubuk’ta köy mezarlığına gömdüklerini itiraf ettiler. Köy mezarlığında yapılan kazıda iki erkek cesedi bulundu. Biri bıçakla diğeri de silahla öldürüldükleri belirlenen 2 erkek ile ilgili hiçbir arama veya kayıp kaydı bulunamadı. Yapılan soruşturmada bu kişilerden birinin Battal Şentürk olduğu belirlenirken, diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi için de çalışma yürütülüyor.

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