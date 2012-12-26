T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis 28 Şubat soruşturması için kütüphaneye kapandı

28 Şubat dönemini soruşturan polis gazete arşivlerini incelemeye başladı, incelemenin adresi ise Meclis Kütüphanesi

26 Aralık 2012 10:38

28 Şubat davası için bilgili toplamaya çalışan Terörle Mücadele Şubesi resmi bir yazıyla TBMM'ye başvurdu ve kütüphaneden yararlanmak için izin istedi. İzin doğrultusunda 4 polis memuru mesaisini kütüphanede gazete arşivlerini tarayarak tamamlıyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre TEM Şubesi polisleri özellikle 5 gazetenin 1994-1997 yılları arasında yayımlanan sayılarını inceleyecek. İncelemeey ise Cumhuriyet gazetesinden başlandı.
Emniyet görevlilerine kütüphanenin microfilm bölümünde özel bir yer tahsis edildi. Meclis Başkanlığı, emniyet mensuplarının çalışması için rahat bir ortam sağlanması yönünde talimat verdi.
Geçtiğimiz hafta tarama yapmaya başlayan ekibin, bir aylık çalışma takvimi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

TBMM28 ŞubatTerörle Mücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24