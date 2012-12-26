Polis 28 Şubat soruşturması için kütüphaneye kapandı

28 Şubat davası için bilgili toplamaya çalışan Terörle Mücadele Şubesi resmi bir yazıyla TBMM'ye başvurdu ve kütüphaneden yararlanmak için izin istedi. İzin doğrultusunda 4 polis memuru mesaisini kütüphanede gazete arşivlerini tarayarak tamamlıyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre TEM Şubesi polisleri özellikle 5 gazetenin 1994-1997 yılları arasında yayımlanan sayılarını inceleyecek. İncelemeey ise Cumhuriyet gazetesinden başlandı.

Emniyet görevlilerine kütüphanenin microfilm bölümünde özel bir yer tahsis edildi. Meclis Başkanlığı, emniyet mensuplarının çalışması için rahat bir ortam sağlanması yönünde talimat verdi.

Geçtiğimiz hafta tarama yapmaya başlayan ekibin, bir aylık çalışma takvimi olduğu öğrenildi.