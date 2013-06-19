Polis 20 günde ne kadar biber gazı kullandı?

Gezi Parkı eylemlerinde yaklaşık 130 bin biber gazı fişeğinin kullanılması ve bazı TOMA’ların zarar görmesi nedeniyle planlama dışı gaz ve TOMA ihalesine çıkılacak.

Taksim’deki Gezi Parkı’nda başlayan ve yurt geneline yayılan protesto eylemlerinde yoğun biçimde kullanılan biber gazı stokları azalan Emniyet Genel Müdürlüğü, planlama dışı 100 bin biber gazı alımı için harekete geçti. Polisin, protesto eylemlerinde 130 bin dolayında gaz fişeği kullandığı belirlendi.

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, protesto eylemlerinde göstericilere yönelik yoğun biçimde biber gazı kullanılması sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü stoklarındaki biber gazı miktarında önemli oranda düşüş yaşandı.



Öngörülen miktarı aştı



Eylemlerde yaklaşık 130 bin fişek dolayında biber gazının öngörülen miktardan fazla kullanılması nedeniyle planlama dışında yeni alım yapılması kararlaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yapılan değerlendirmeler sonucunda, yaklaşık 100 bin dolayında yeni biber gazına ihtiyaç olduğu tespit edildi. Gezi Parkı olaylarının sürebileceği ya da yeni olayların yaşanabileceğini gözönünde bulunduran emniyet birimlerinin bu amaçla acil ihaleye çıkacağı öğrenildi.

İkmal ve Bakım Dairesi’nce ihale hazırlığı başlatıldı. Emniyet’in daha önce bütçe ödeneğinden 2013 yılı için aldığı yaklaşık 150 bin gazın yanısıra yeni alınacak 100 bin adet biber gazının alımı için Maliye’den yeni bütçe ödeneğinin talep edileceği, olumsuz yanıt alınması halinde ise Başbakanlık Örtülü Ödeneği’nden alım yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Olaylarda kullanılan TOMA araçlarının zarar görmesi nedeniyle de yeni TOMA ve Shortland tipi zırhlı araç alınması planlandı. Bu çerçevede, 45 TOMA ve 15 Shortland araç alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.