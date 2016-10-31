Polis, '1.75'lik iri yapılı darbeci'yi arıyor

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da alçak uçuş yapan cuntacıların, hazırlık toplantılarına katılan pilot Taha Fatih Çelik, “Burada 1.75 boylarında, iri yapılı, sık saçlı, asker tıraşlı bir şahıs tüm kuvvet komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT’in bu işin içinde olduğunu söyledi” dedi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, polis, Çelik’in bahsettiği 1.75'lik darbeciyi arıyor.

45 gün sonra teslim olan Kara Havacılık Taarruz Helikopter Bölük Komutanı Pilot Yüzbaşı Taha Fatih Çelik, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu. Çelik, darbe girişimi öncesinde yaptıkları toplantılara ilgili bilgi verdi.

10 Temmuz'da dışarıda olduğu sırada Kara Havacılık Komutanlığı Tabur Komutanı olarak görev yapan firari Yarbay Özcan Karacan'ın kendisine eve gelince kapının önünde beklemesini söylediğini aktaran Çelik, şunları anlattı:

“Cuma günü çok önemli bir faaliyetin icra edileceğini, bu faaliyette benim de uçacağımı söyedi. 'Suriye mi, Kuzey Irak mı?' diye sormam üzerine ise öyle bir şeyin olmadığını söyledi. Başıyla Ankaraşehir merkezini işaret ederek yanımdan ayrıldı. 11 ve 12 Temmuz'da Barış (hususi sorumlu) kod adlı kişiyle görüşmek için evine gittim. Barış isimli şahsın ağzını aradım, müteakiben Özcan Karacan ile olan diyaloğu anlattım ancak bana hiçbir bilgi vermedi.”

"13 Temmuz'da toplandık"

“13 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında Özcan Karacan'ın emriyle Yarbay İlkay Ateş, Yarbay Erdal Başlar ile birlikte Yenimahalle'de bulunan bir siteye gittik. Odaya Özcan Yarbayın tanıdığını düşündüğüm bir şahıs girdi. Ramazan veya Hasan kod isimli olarak hatırladığım ve subay olduğunu düşündüğüm bu şahıs, 1.75 boylarında, iri yapılı, sık saçlı, asker tıraşlı, mavi kot pantolonluydu. Bu şahıs, 15 Temmuz Cuma günü Genelkurmay Başkanının emri ile gece saat 03.00'te çok önemli bir faaliyetin icra edileceğini bu faaliyetle ilgili olarak komutanların vereceği emir ve talimatlara uymamız gerektiğini söyledi.”