Brezilya'yı savaş alanına döndüren ölüm

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde, polisin 17 yaşında bir genci öldürdüğüne ilişkin haberlere öfkelenenlerin protesto gösterilerini müdahale eden polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşandı.

Polis, gencin "kazara" vurulduğunu ileri sürerken, göstericilerin beş kadar halk otobüsüyle bazı araçları ateşe verdiği, bazı dükkanların da zarar gördüğü belirtildi. İki gündür devam eden gösteriler sırasında, 90 kadar kişi gözaltına alındı.

Douglas Rodrigues adlı genci pazar gecesi vurduğu belirtilen polisin de gözaltında tutulduğu, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.