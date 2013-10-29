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Dünya

Brezilya'yı savaş alanına döndüren ölüm

Brezilya'daki protesto gösterileri sırasında polisin 17 yaşında bir genci öldürmesi ülkede büyük öfkeye neden oldu. Sao Paulo'da çıkan olaylarda 90 kadar kişi gözaltına alındı

29 Ekim 2013 13:22

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde, polisin 17 yaşında bir genci öldürdüğüne ilişkin haberlere öfkelenenlerin protesto gösterilerini müdahale eden polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşandı.

Polis, gencin "kazara" vurulduğunu ileri sürerken, göstericilerin beş kadar halk otobüsüyle bazı araçları ateşe verdiği, bazı dükkanların da zarar gördüğü belirtildi. İki gündür devam eden gösteriler sırasında, 90 kadar kişi gözaltına alındı.

Douglas Rodrigues adlı genci pazar gecesi vurduğu belirtilen polisin de gözaltında tutulduğu, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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