Polis, 13 yıl önce çalınan motosikleti bulup, sahibine teslim etti

Malik GÖDELİNER/ULUKISLA (Niğde), (DHA)- ADANA\'da 13 yıl önce çalınan motosiklet, polis tarafından Niğde\'nin Ulukışla ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

31 Ağustos\'ta Ulukışla merkezinde devriye gezen Ulukışla İlçe Emniyet Amirliği\'ne bağlı polis ekipleri, adliye binası önünde park halinde bulunan plakasız motosikletten şüphelendi. Motosikletin şase numarasını sorgulayan polis, motosikletin 13 yıl önce çalındığını belirledi. Polis ekipleri, çalıntı motosikleti kullandığı belirlenen H.K.\'ye işlem yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken motosiklet, Adana\'da yaşayan sahibi H.Z.\'ye teslim edildi. 13 yıl sonra motosikletine kavuşan H.Z, polis ekiplerine teşekkür etti.