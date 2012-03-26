Polis 12 yaşındaki kızın bacağını kırdı, 'Emniyet istifa' kampanyası başlatıldı

Fenerbahçe Universal'ın üç yıldır mücadele etteği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanıp yurda döndükten sonra taraftalarca karşılanırken olaylar çıktı. 12 yaşındaki bir kızın polis tarafından itilerek ayağının kırılmasıyla başlayan olaylardan sonra twitter'da İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın istifa etmesi kampanya başlatıldı. Kampanyaya Fenerbahçeliler kadar diğer takım taraftarları da destek verince dünyada en çok konuşulan olaylar arasına girdi

CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonlar Ligi Final maçında RC Cannes'ı 3-0'lık galibiyetle deviren Fenerbahçe Universal Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye’ye gelmesi büyük coşku yarattı. Havaalanındaki karşılamada polis ve taraftar arasında arbede çıktı!

Sabiha Gökçen Havaalanı’na özel uçakla gelen ve 03.00 gibi iniş yapan sarı-lacivertliler alanın içinde ve dışında yüzlerce taraftarı tarafından karşılandı. Gecenin ilerleyen saatine rağmen takımı karşılamaya ve şampiyonluğu kutlamaya gelen taraftarlar, otobüsün önünü keserek uzun süre takımı destekledi ve şampiyonluk şarkıları söyledi.

Eurosport.com.tr de yer alan habere göre; başta kaptan Seda Tokatlıoğlu olmak üzere kupayı elinde bulunduran voleybolcuları bağırlarına basan taraftarlar bol bol fotoğraf ve video çekmeyi ihmal etmediler. Çok sayıda meşale yakılırken, şampiyonluk sözü veren sarı-melekler için yapılan besteler okundu, oyuncular da taraftarlara eşlik etti. Sarı Melekler için "Sözünüzü yerine getirdiniz, şimdi sıra bizde, dış hatları yakarız şampiyonluk gelince” tezahüratı yapıldı.

Tatsız olaylar

Ancak havaalanından gelen haberlere göre polisin taraftarlara biber gazı sıktığı ve copla vurduğu iddia edildi. Taraftar ve polis arasında yaşanan gerginlikte birçok Fenerbahçeli taraftarın yaralandığı haberleri geldi. Naz Aydemir Twitter hesabından olayları doğrularken, polisin attığı biber gazlarının dumanı otobüsün içine girdiği için takımın güçlükle nefes aldığını belirtti. Duygu Bal da, "Hayatımda böyle olay görmedim. Polis üniformasını giyip önce bizi korumaya sonra da otobüsümüze kadar saldırmaya kalktılar. Yazıklar olsun" yazdı.

Havaalanında çıkan arbedede 12 yaşında bir kız çocuğun bacağı kırıldı. Küçük kız Fenerbahçe Universal oyuncularından Duygu Bal'a atkı verirken polis amiri 12 yaşındaki taraftarı itekledi ve engellemeye çalıştı. Bunun üzerine taraftarlar duruma tepki gösterdi. Ardından taraftar elinde meşalelerle otobüsün önünde yürürken, polis bir anda taraftara müdahale etti. Kalkanla taraftarı uzaklaştırmaya çalışan polisin orantısız güç kullandığı gelen haberler arasında.

Ardından büyük bir arbede çıktı. Polis taraftara ve Fenerbahçeli oyuncuları taşıyan otobüse taş atarken, 12 yaşındaki küçük bir taraftarın bacağı kırıldı. Bazı görgü tanıklarına göre kızın bacağı polis ittikten sonra kırıldı. Polisin taraftara orantısız güç kullandığı oyuncular tarafından da doğrulanırken, polise isyan eden sarı-meleklerin otobüsüne de coplarla vurulduğu konuşulanlar arasında.