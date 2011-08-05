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Polis 1 milyon doların peşinde

Galatasaray tesislerinde yapılan aramalarla ilgili olarak polisin aramalarda 1 milyon dolarlık faturasız harcama tespit ettiği iddia edildi. Bu harcamanın usulsüz olup olmadığı araştırılıyor

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Galatasaray tesislerinde yapılan aramalarla ilgili olarak polisin aramalarda 1 milyon dolarlık faturasız harcama tespit ettiği iddia edildi. Bu harcamanın usulsüz olup olmadığı araştırılıyor.

Dün, Galatasaray tesislerinde yapılan aramalarda 3 ayda  21 milyon dolarlık hesap hareketi tespit edildi. Üç aylık harcamanın 2006 yılının Nisan - Mayıs ve Haziran döneminde yapıldığı belirlendi.

21 milyon dolarlık harcamanın 20 milyonu  için faturalar bulundu, fakat 1 milyon dolarlık kısım için fatura halen aranıyor.

Galatasaray'ın hesapları uzmanlara inceletiliyor. Eğer o faturalar bulunamazsa ilgili yöneticiler hakkında kulübü zarara uğratmaktan dava açılabilecek. Polis, Galatasaray tesislerinde bulduğu bütün belgeleri pazartesi günü Federasyon'a gönderecek. İddialarla ilgili bugün eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat Emniyet'te ifade verdi. İfadesinde, Galatasaray yöneticisi Bülent tulun'un gönderdiği belirtilen mektuptan dün haberdar olduğunu söyledi.


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