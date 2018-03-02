polimetre.com'dan seçim için 7 senaryo: İttifak sistemi AKP ve MHP aleyhine sonuç doğurabilir!

Politik verileri, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimi aracılığı ile veri madenciliği yöntemiyle ortaya koyan polimetre.com siyasi partilerin olası seçim ittifaklarının milletvekili sayılarını gösteren 7 ayrı ittifak senaryosu hazırladı.

Senaryolardan üçüncüsüne göre, “AKP ve MHP ittifak yapar, AKP seçmeninin tamamı MHP seçmeninin yarısı ittifakı destekler, MHP seçmeninin diğer yarısı oy CHP’yi destekler, CHP ve HDP ayrı ayrı seçime girerse”, AKP+MHP ittifakının Milletvekili sayısı 22, HDP 2 eksilirken, CHP’nin milletvekili sayısı 24 artıyor.

Olası senaryoları T24’e değerlendiren polimetre.com’un kurucusu, Mehmet Günal Ölçer, “İttifak Projesinin AKP ve MHP’ye Milletvekili anlamında önemli bir kazanç sağlamayacağı anlaşılmaktadır. Hatta AKP’nin Milletvekili sayısında tek başına seçime girmesi durumuna göre azalma söz konusudur” dedi.

AKP’nin, MHP’nin baraj sorununu çözerek Cumhurbaşkanı seçiminde kendisine destek vermesini sağlamayı planladığını ifade eden Ölçer, “D’hondt sisteminin özü gereği en kuvvetli partiye her zaman çok fazla avantaj sağlamıyor. MHP oyunun yüzde yüzü bile gitse geçen seçimde sadece 10 - 12 tane milletvekili sayıları artıyor, CHP’nin 10 azalıyor, HDP’nin 2 azalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık güvenliğinin önemine dikkat çeken Günal, “HDP olmadan bölgede sandıkların korumanın mümkün değil gibi gözüktüğünü” ifade etti. Günal, “Bölgede yapılan zorlamaların yaklaşık 1milyon oyun değişmesine neden olduğunu” öne sürdü.

Polimetre.com’un kurucusu Mehmet Günal Ölçer’in değerlendirmeleri şöyle:

“Sandığa yüzde 60 oranında anti AKP artı MHP oyunun gireceği kesin, mesele sandıktan çıkartmak”

7 tane ittifak alternatifleri değerlendirdik. Hont sistemi aslında sistemin özü gereği en kuvvetli partiye her zaman çok fazla avantaj sağlamıyor. İkiye bölerek gittiği için sürekli, birinci partinin oyunu ikiye böldüğünüzde bir milletvekili alıyor ondan sonra ikinci partiye durumu eşitleniyor. Dolayısıyla orada mantık hatası yapıyorlar. Bu birleşmenin sonu AKP artı MHP açısından hüsran olacak. MHP oyunun yüzde yüzü bile gitse geçen seçimde sadece 10 tane 12 tane milletvekili sayıları artıyor, CHP’nin 10 azalıyor, HDP’nin 2 azalıyor gibi. Yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeyecek bir sonuç. Cumhurbaşkanlığında ikinci tura giderse AKP açısından işler iyice şaşıracak. Çünkü tek oy kullanılacak. Beklediklerini verecek bir sonuç yok. Şu anda bizim gözlemlerimize göre, sandığa yüzde 60 oranında anti AKP artı MHP oyununu gireceği kesin mesele sandıktan çıkartmak bunu.

“Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hayır oyları, HDP oylarından 450-500 bin eksik”

Bizim risk matrislerimize bakıldığında, Şırnak iline bakarsınız bütün ilçelerinin neredeyse bütün mahallelerinde HDP oyu kadar hayır oyu çıkmıyor, çok enteresan bir durum. Her yerde manüpilasyon hesap ediyoruz. Burada önemli olan sandıkların korunması meselesi. HDP’siz o bölgede sandıkların korumak mümkün değil gözüküyor. O bölgeye yapılan zorlamalar yaklaşık milyon oyun değişmesine neden oluyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hayır oyları HDP oylarından 450-500 bin eksik. Oradaki HDP oylarını koyduğunuzda 500 bin eksik. Olaya bir matematikçi gözüyle baktığım zaman HDP’nin bu ittifak içinde olması gerektiğini düşünüyorum.

Siyasilerin bunu nasıl halka anlatacakları konusu önemli. Karşı taraf, bunlar HDP ile birlikte çalışıyor demek istiyor. O kısmı bizim dışımıza çıkıyor.

İttifak sisteminin AKP ve MHP aleyhine sonuç doğurması çok muhtemeldir. “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak”, “kazdığı kuyuya düşmek”, “ava giden avlanır” ve “umduğunu değil bulduğunu yemek” deyişleri akla gelmektedir.

“Demokrasi & Adalet ” bloğunun kendilerinin “Neden İttifak” yaptıklarını iyi anlatmalar gerekecektir.

Hangi partiye oy verenin hangi Cumhurbaşkanı adayını desteklediğini denetlemek için de oy pusulaları aynı zarfa konulmaktadır.

“Demokrasi & Adalet” İttifakının, sadece iki şey vaad etmesi yeterli olur. Yeniden ve Hemen Parlamenter Sisteme Dönüş ve Milli Bakiyeli Seçim Sistemi.

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