-POLİGONDA ATIŞ YAPAN POLİS, KENDİNİ YARALADI ANTALYA (A.A) - 11.10.2010 - Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru poligonda atış yaptığı sırada kendini yaraladı. Edinilen bilgiye göre, poligonda atış yapan Cengiz Üvez (35), namlusunu indirdiği sırada silahın ateş alması sonucu kendisini kaval kemiğinden vurdu. Yaralanan polis memuru Üvez, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Üvez'in kaval kemiğine isabet eden kurşunun bacağında kaldığı ve yapılacak müdahaleyle çıkarılacağı öğrenildi.