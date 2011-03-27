-POLİGONDA 33 LİRAYA ATIŞ SERBEST ANKARA (A.A) - 27.03.2011 - Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) Tandoğan'daki poligonu, yaklaşık 4 ay süren tadilat çalışmalarının ardından yenilenerek Avrupa standartları seviyesine çıkarıldı. Tadilat nedeniyle yaklaşık 4 ay önce kapatılan Ankara Tandoğan'daki MKEK Atış Poligonu, yenilenerek hizmete açıldı. Avrupa standartlarına ulaştırılan poligonun zemini ve duvarları, kıvılcım ve ateşe dayanıklı yanmaz malzemeyle kaplanırken, 6 olan atış kulvarı sayısı da 8'e çıkarıldı. Poligondaki 25 metrelik kulvarlardan birine, profesyonel atıcılar için elektronik hedef sistemi takıldı. Poligondaki bazı ücretler de zamlandı. 5 lira olan poligona giriş ücreti 10 liraya çıkarıldı. Poligonda kiralanan tabancaların da hepsi yenilendi. Poligonda atış yapmak için aralarında Glock, Smith&Wesson, Rossi, Beretta, Bernardelli ve Browning'in de bulunduğu 31 çeşit marka tabanca kiralanabiliyor. Tabanca kirası için verilen 5 lira da 10 liraya yükseltildi. 1 lira 30 kuruş olan fişek ücreti ise değişmedi. Böylece haftanın 5 günü hizmet veren poligonda giriş için 10 lira, tabanca kirası için 10 lira ve 10 fişek için de 13 lira olmak üzere toplam 33 liraya atış yapılabiliyor. Tabancayla atış yapabilmek için 18 yaşını geçmiş olmak ve kimlik göstermek gerekiyor. MKEK'nin yenilenen poligonunda tabanca atışları, eğitmenler gözetiminde yapılıyor. Eğitmenler, tabancanın nasıl tutulacağı, şarjöre merminin nasıl konulacağı ve atış sırasında dikkat edilecek hususlar konusunda bilgi veriyor. -GÜNDE ORTALAMA 50 KİŞİ GELİYOR- Günde ortalama 50 kişinin atış yaptığı poligon, 2010 yılında 400 bin lira hasılat elde etti. Poligonda geçen yıl 14 bin kişinin atış yaptığı öğrenildi. MKEK'de 13'ü yabancı, 10'u yerli toplam 23 marka tabanca satılıyor. İthal tabancaların fiyatı bin dolardan başlıyor, 6 bin 450 dolara kadar çıkıyor. Yerli tabancaların fiyatı ise 440 lira ile 4 bin lira arasında değişiyor.