-''Pole position''ın sahibi Vettel ROMA (A.A) - 10.09.2011 - Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'si öncesinde bugün koşulan sıralama turlarında, 1 dakika 22.275 ile en iyi zamanı yapan Red-Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel, yarınki yarışa ilk cepte (pole position) başlama hakkını kazandı. İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki Monza kasabasındaki 5 bin 793 metre uzunluğundaki, Monza Otodromu'nda koşulan sıralama turlarında, 1:22.275'lik zamanıyla en iyi tur zamanını elde eden Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel, yarınki yarışa ilk sıradan başlama hakkını kazandı. Geçen yılın dünya şampiyonu Vettel, böylece bu sezonki 13. yarışta 10. kez bir yarışa ilk cepte start alacak. Yarınki yarışın ikinci ve üçüncü en iyi zamanını yapan McLaren'in İngiliz pilotları da ikinci ve üçüncü ceplerin sahibi oldu. Sıralama turlarında, en iyi ikinci zamanı 1:22.725 ile yapan McLaren pilotu Lewis Hamilton ikinci cebin sahibi olurken, bir diğer McLaren pilotu Jenson Button da 1:22.777'lik zamanla en iyi üçüncü zamanı gerçekleştirerek, yarınki yarışa üçüncü cepten başlama hakkını elde etti.