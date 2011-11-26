-''Pole position''ın sahibi yine Vettel ANKARA (A.A) - 26.11.2011 - Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turlarında en iyi dereceyi elde eden Red Bull pilotu Sebastian Vettel, yarın yapılacak yarışa ilk cepte başlama hakkını elde etti. Bu sezon 15'inci kez ''pole position''ın sahibi olarak yeni bir rekora imza atan Alman pilot, bir önceki ayak olan Abu Dabi'de, bir sezonda bu başarıyı 14 kez yakalayan Nigel Mansell'in 1992 yılına ait rekorunu egale etmişti. Alman pilot, Brezilya Grand Prix'sinde 1:11.918 ile en iyi dereceyi elde ederken, Avustralyalı takım arkadaşı Mark Webber ise 1:12.099 ile ikinci sıranın sahibi oldu. Sıralama turları sonucunda ilk 8 sırayı alan pilotlar ve dereceleri şöyle: 1. Sebastian Vettel (Almanya) RedBull 1:11.918 2. Mark Webber (Avustralya) RedBull 1:12.099 3. Jenson Button (Britanya) McLaren 1:12.283 4. Lewis Hamilton (Britanya) McLaren 1:12.480 5. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 1:12.591 6. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes 1:13.050 7. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 1:13.068 8. Adrian Sutil (Almanya) Force India 1:13.298