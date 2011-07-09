-''POLE POSITION''IN SAHİBİ WEBBER OLDU SILVERSTONE (A.A) - 09.07.2011 - Formula 1'de sezonun 9. yarışı olan Britanya Grand Prix'sinde ''pole position''ın sahibi Red Bull pilotu Mark Webber oldu. Avustralyalı pilot, 1:30.399 ile sıralama turlarında en iyi dereceyi elde ederken, ikinci sırada, 1:30.431 tur derecesiyle takım arkadaşı Alman Sebastian Vettel yer aldı. Ferrari pilotu Fernando Alonso ise 1:30.516 ile 3. sıraya yerleşti. Red Bull takımı, bugün sıralama turlarında en iyi dereceyi elde ederek 9'da 9 yaptı ve ilk sırayı kimseye bırakmama geleneğini sürdürmüş oldu. Sıralama turlarında en iyi dereceyi yapan 10 pilot ve dereceleri şöyle: 1. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:30.399 2. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:30.431 3. Fernando Alonso (Ferrari) 1:30.516 4. Felipe Massa (Ferrari) 1:31.124 5. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:31.898 6. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 1:31.929 7. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) 1:31.933 8. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1:32.128 9. Nico Rosberg (Mercedes) 1:32.209 10. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:32.376