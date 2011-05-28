-''POLE POSITION''IN SAHİBİ VETTEL MONACO (A.A) - 28.05.2011 - Formula 1'in son şampiyonu Alman Sebastian Vettel, sezonun 6. yarışı olan Monaco Grand Prix'sinde ''pole position''ın sahibi oldu. Sıralama turlarında 1:13.556 ile en iyi dereceyi yapan Red Bull pilotu, elde ettiği başarıyla, ekibinin bu sezon üst üste 6. kez ilk sıranın sahibi olmasını da sağlamış oldu. McLaren'in 2009 yılı şampiyonu Jenson Button ise 1:13.997'lik derecesiyle ikinci sırayı aldı. Vettel'in ekip arkadaşı Mark Webber 1:14.483 ile 3. sırada yer alırken, kötü bir sezon geçiren Ferrari pilotu Fernando Alonso 1:14.483'lük derecesiyle 4. en iyi dereceyi yaptı.