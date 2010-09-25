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Spor

''POLE POSITION''IN SAHİBİ ALANSO SİNGAPUR (A.A)

25 Eylül 2010 22:17

-''POLE POSITION''IN SAHİBİ ALANSO SİNGAPUR (A.A) - 25.09.2010 - Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde ilk cepten başlama hakkını (pole position), Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso elde etti. Alonso, Singapur'un başkenti Singapur'daki 5 bin 73 metre uzunluğundaki Marina Bay Pisti'ndeki sıralama turlarını 1:45.390'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı. Sıralama turlarının ardından yarınki yarışa Red Bull pilotu Sebastian Vettel 2. sırada, McLaren Mercedes pilotu Lewis Hamilton 3. sırada başlayacak. 

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