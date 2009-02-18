Polat'tan TFF'ye sert tepki



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, TFF'den herhangi bir yetkilinin maç izlemek için Ali Sami Yen'e gelmesi durumunda protokol tribünündeki yerini değiştirip onlarla oturmayacağını söyledi.



Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Galatasaray'ın Bordeaux ile oynayacağı UEFA Kupası 3. tur maçı öncesi takımın son antrenmanını izlemek üzere geldiği Chaban-Delmas Stadı'nda Futbol Federasyonu'na yönelik eleştirilerini sürdürdü.



Galatasaray Başkanı Polat, Futbol Federasyonu'ndan kaynaklanan, "Galatasaray bizden avans istedi, bu istedikleri avansı vermediğimiz için şimdi bize karşı tutum içindeler" şeklindeki açıklamayı esefle karşıladığını belirtti.



Polat, "Futbol Federasyonu'ndan avans istediğimiz doğru. Ama bunun birçok detayı var. Bu konu, Futbol Federasyonu başkanı, benim ve ayrıca iki kişinin bildiği bir konuydu. Bu konuyu böyle saptırmaları çok yanlış. Bundan sonra Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir yetkili Ali Sami Yen'de maça gelirse, protokol tribünündeki yerimi değiştirip, onlarla oturmayacağım. Biz, hakemlerle ilgili tepkimizde haklıydık ve hala konuşuyoruz. İşte Antalya maçında da iki penaltımız verilmedi. Antalyaspor'un bir golü verilmedi. Her maç bu kadar kritik hatalar dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Biz hakemlere destek olalım dedik. Devre arası yaptığımız konuşmada da hatalar yapılmasına rağmen yine de ortam gerilmesin diye desteğimizi sürdürdük. Artık hatalar can yakıyor. Ya düzelecekler ve biz destek vereceğiz ya da düzelmezlerse gidecekler" diye konuştu.



Türk futbolunun son 20 yılda büyük aşama kaydettiğini vurgulayan Polat, "Maalesef hakemlerimiz futbolumuzun gerisinde kaldı. MHK Başkanı çıkıp, 'malzeme bu' diyerek hakemlere en büyük kötülüğü yaptı. Gerekirse hakemlerimize Avrupa'dan eğitici hakem getirmeli" dedi.



Adnan Polat ayrıca, Bordeaux karşısında alınacak bir galibiyetle ligdeki kötü gidişe de 'dur' diyebileceklerini, takımlarının en kısa sürede toparlanacağından kuşkusu olmadığını söyledi.

