Polat'tan sert tepki: Vicdansızlar. terbiyesizler!

GALATASARAY Başkanı Adnan Polat, önce "Bazıları G.Saray’ın büyüklüğünden ve gücünden korkmaya başladı" dedi, ardından teknik direktör Michael Skibbe’ye karşı vicdansızlık, terbiyesizlik ve ayıp edildiğini söyledi.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, takımın hazırlık döneminde tam kadro çalışamamasının ilk haftalarda sancısını yaşadıklarını, Skibbe’ye yönelik de karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

Aksilikler yaşandı

Polat, "G.Saray takımı tam kadro halinde Steaua Bükreş maçından yalnızca 3 gün önce bir araya geldi. Beraber çalışma imkanı bile bulamadı. A takım futbolcuları Almanya’daki iki kampa hazır katılamadı.

Transferler de gecikti diyorlar. Nasıl gecikti. Mayıs’ta mı bitecekti transferler. Ancak aksilikler ile takım bir kere çok geç bir araya geldi.

Hoca 2-3 hafta bile takımla çalışma imkanı bulamadı. Futbolcular bile yeni yeni birbirini tanımaya başladı. İlk haftalarda bunun eksikliğini yaşıyoruz" dedi.

Yargılayıp asamazlar

Teknik direktörleri Skibbe’ye yönelik eleştirilerin dozunun çok kaçtığına değinen Polat şöyle devam etti:

"Bir kere burada kasıtlı saldırı var. Skibbe’ye ve bize haksızlık, vicdansızlık ve terbiyesizlik yapılıyor. Bu tek kelime ile adaletsizce saldırıdır. ’Yönetim hoca için bölündü’ diyorlar. Hayır efendim, G.Saray Yönetimi 16 idarecisiyle tam kadro Michael Skibbe’nin arkasındadır. Biz teknik direktörümüzün yargılanıp, idam edilmesine izin vermeyiz.

Herkesin en azından 5-6 hafta bekleyip görmesi lazım. Biz aldığımız kararların arkasındayız. Kimse de 2 sonuçla ortalığı bulandırmaya çalışmasın. Bizi bölemezler. Bunların hepsi planlı olarak yapılıyor. Çünkü birçoğu G.Saray’ın büyüklüğünden korkuyor. İyi kadro kurduk, müthiş isimler aldık. Bu yüzden bizden çekiniyorlar.

G.Saray’ın çıkışı bazılarını açıkca korkutuyor. G.Saray sahadaki duruşuyla, kadrosuyla şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bizden korkup, ürktükleri için bunlar ortaya atılıyor. Göreve geldik, 6 ay geride kaldı ve yaptıklarımız ortada. G.Saray Yönetimi yalnız sportif değil, mali-idari anlamda da büyüyor. Boşuna bizle uğraşıyorlar. Duruşumuzdan bir adım bile geri atmayız."

Büyük olmanın bedeli

Steaua Bükreş maçında hatalarının olmasına rağmen futbol dışı faktörlerin de etkisiyle elendiklerini belirten başkan Polat, daha sonra sözlerini şöyle tamamladı: "7 ayrı ülkenin milli takımına futbolcu gönderdik.



A Milli Takıma, Ümit Milli Takıma futbolcularımızı yolladık. 5-6 sakatımız var. Şu anda hocanın elinde yalnızca 8 futbolcu kaldı. Skibbe, onlarla çalışıyor. Söyleyin şimdi hoca ne yapsın. Ama rakiplerimiz tam kadro hazırlanıyor. Biz büyük olmanın bedelini ödüyoruz. Ama asla yılmayız. Milli Takıma futbolcu göndermekten onur duyarız."

Ne yaptığımızı iyi biliyoruz

n Futbolcular Skibbe’yi çok seviyor. Takımın uyumu da, disiplini de yerinde. Biz teknik heyetten de takımdan da memnunuz. Daha iyi neticeler alacağız. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. G.Saray’ı yıpratamazlar. Eleştiriler, sözler umrumuzda bile değil. Skibbe’ye karşı, ayıp ediyorlar. 2 haftada hangi hoca yargılanır.

Lincoln bir anda mucize yaratamaz

n Lincoln’ü hoca oynatıyor, eleştiriyorlar. Oynatmıyor, neden yedek bekletti diyorlar, ayıptır artık. Ayrıca Lincoln de sahada elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir anda Lincoln mucizeler yaratamaz. Formsuzluk her futbolcu yaşar. O da çıkışa geçecek göreceksiniz. Ayrıca takım içinde herhangi bir futbolcu disiplinsizlik yapsa onun cezasını ben veririm.