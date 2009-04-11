Polat'tan sağduyu mesajı



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, yarınki derbi maç öncesinde, taraftarlardan stada gelen herkese kucak açmalarını ve sarı-kırmızılı kulübün menfaatlerini düşünerek hareket etmeye çağırdı.





Adnan Polat, Galatasaray Kulübü'nün desteklediği 2009 Çanakkale Resim Yarışması'nın tanıtımı amacıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Başkan Adnan Polat, ''Futbol Federasyonu başkanımız ya da Fenerbahçe Kulübü başkanımız, yarınki maça kim gelirse gelsin, biz Galatasaray taraftarı olarak, herkesi şaşırtalım. Herkese kucak açalım ve onları en iyi şekilde misafir edelim. Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek hareket edelim. Çünkü takımımız ceza sınırında. En ufak bir taşkınlıkta bir sonraki iç saha maçımızı seyircisiz oynama tehlikemiz var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü hala şampiyonluğun en büyük adaylarından biri Galatasaray'dır. Ligde son düdük çalıncaya kadar da bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz'' şeklinde konuştu.



Polat, derbi karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Kulübü'nü ortak yemek için yazıyla davet ettiklerini belirterek, ''Bu konuda Sayın Aziz Yıldırım ile dün irtibata geçtik. Kendisi bir mazeret bildiriyor ve o nedenle yemeğe katılamayacaklarını ifade ediyor. Fakat maçtan sonra iki tarafın da uygun göreceği bir tarihte başkanlar ve yönetim kurulları nezdinde bir ortak yemek yapmayı da öneriyor. Mazeretleri olabilir. Gününde olsaydı bence çok anlamlı ve çok güzel mesaj olurdu topluma. Mazeretlerini hoşgörüyle karşılıyoruz'' dedi.



“BUZLARI ERİTMEYE ÇALIŞACAĞIZ”



Başkan Adnan Polat, gelecek hafta Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya gelerek, sorunlu olan ilişkilerini düzeltmeye çalışacaklarını ifade etti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ve Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'e problemleri konuşarak çözmelerini önerdiğini anlatan Polat, ''Biz bunu kabul ettik. Önümüzdeki hafta Sayın Özgener ile bir araya geleceğiz. Öneri ve taleplerimizi kendisine anlatıp, bu soğukluktan buza geçiş dönemindeki buzları eritmeye çalışacağız. O görüşmeler olmadan federasyon başkanı ya da vekilinin maça gelmelerinde bir sorun yoktur, ancak tribünlerden tepki alır endişemiz var. Aynı endişeyi kendisi de taşıyor. Galatasaray'a bir zarar gelmesin diye böyle bir düşüncenin içine girmiş. Bana göre çok ince ve nazik bir düşünce'' diye konuştu.