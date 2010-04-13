Polat'tan Rijkaard'a teklif, taraftara teşekkür

T24 - Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Frank Rijkaard'a 1 yıllık daha sözleşme yenileme teklifi sunduğunu belirtti. Polat, Diyarbakırspor maçında yaşananları ise, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Herkesi uyandırdılar'' şeklinde yorumladı.





Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Teknik Direktör Frank Rijkaard'ın, gelecek sezon da görevini sürdüreceğini söyledi.



1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (1905 GSYİAD) 9. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çamlıca'daki Beyce Sultan Restaurant'ta düzenlenen geceye katılan Adnan Polat, burada açıklamalarda bulundu.



Özellikle Teknik Direktör Frank Rijkaard'ın yeni sezonda takımda olmayacağı şeklinde basına yansıyan haberlerin gerçek olmadığını belirten Polat, ''Gelecek sezonda da Galatasaray'ın teknik direktörü Frank Rijkaard olacaktır. Topun çizgiyi geçip geçmemesi hepimiz için çok önemli ve futbolda her zaman istenilenler olmuyor. Dünyanın en iyi futbolcularını da transfer etseniz, dünyanın en iyi takımı kurulamayabiliyor, ancak teknik direktör, bu mekanizmanın en önemli noktasıdır. Rijkaard ile bizim 2 yıllık sözleşmemiz vardı. Hatta yeni başkanlık dönemimi kapsayacak şekilde kendisine ekstra 1 yıl daha sözleşmesini uzatma teklifinde bulundum. O ise bunu hak etmek istediğini söyledi'' şeklinde konuştu.





"Protesto için taraftarımıza teşekkür ediyoruz"



Konuşmasında, dün yapılan Diyarbakırspor maçında taraftarların yaptığı protestoya da değinen Galatasaray Kulübü Başkanı Polat, geçmişte birçok kötü sonuca rağmen kendilerini yalnız bırakmayan taraftarların, haklı bir tepki ortaya koyduğunu ifade etti.



Galatasaray taraftarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Adnan Polat, ''Galatasaray taraftarı, Galatasaray'ın ruhudur. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımızın, beklentilerine ulaşamaması nedeniyle ortaya koyduğu tepki haklıdır, ancak taraftarımızın tepkisi bu maçta kalmalı ve gelecek maçlarda destek sürdürülmeli. Gereken mesajı yönetim olarak biz ve oyuncularımız aldık. Biz yine taraftarımızla bir yere varabiliriz. Yapılan protesto için taraftarımıza teşekkür ediyorum, çünkü herkesi uyandırdılar'' dedi.





"Arda'ya kaptanımız olarak güveniyorum"



Adnan Polat, Galatasaray'da kaptanlık görevini üstlenmesinin ardından eleştirilerin de hedefi olan Arda Turan'a destek verdi.



Arda'nın, takım kaptanlığını kaldıramadığı yönünde eleştiriler olduğunu ifade eden Polat, ''Ben Bülent Korkmaz'ı 23 yaşında takım kaptanı yaptım. Onun da zorluk yaşadığı zamanlar oldu, ama Arda bize çok üst seviyede futbol izlettirdiği için biraz performans düşüklüğü yaşadığında eleştiriliyor. Arda 22 yaşında takım kaptanı ve benim gördüğüm en iyi kaptanlardan biri. Kaptanımızdan memnunuz. Arda'ya kaptanımız olarak güveniyorum. Performansı da yine üst seviyelere çıkacaktır. Ben ona inananlardanım'' dedi.



Futbolcuların, özel hayatlarıyla gündeme getirilmesinden şikayet eden Polat, kendilerinin oyuncuları bu konuda cesaretlendirdiklerini söyledi.





"Jo da çok üzüldü"



Polat, ayrıca Diyarbakırspor maçında taraftarların tepkisini en fazla çeken isim olan Brezilyalı oyuncu Jo Alves'in, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Jo ile bir görüşme yaptıklarını bildiren Adnan Polat, ''Jo'ya yapılanlar kendisini çok üzdü. Konuştuk. Galatasaray'dan iz bırakarak ayrılmak istediğini söyledi. Yapılanlara üzüldü ve dersini de aldı'' dedi.



Öte yandan, Fenerbahçe derbisinin ardından hedef isim haline gelen kaleci Franco'ya değinen Adnan Polat, ''Franco çok düzgün bir oyuncu, ama futbolda böyle şanssızlıklar oluyor. Neticeye herkes üzüldü, ama bilinmeli ki en fazla üzülen de sebebiyet veren olur'' ifadesini kullandı.





