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'Polat'tan daha delikanlı!'

Taraf yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Vadi'ye fena kızdı: Polat Alemdar, çakma kahramandır. Cemil İpekçi bunlardan daha delikanlı

12 Mart 2009 02:00

Taraf yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Vadi'ye fena kızdı: Polat Alemdar, çakma kahramandır. Cemil İpekçi bunlardan daha delikanlıdır.

CNN Türk'te yayınlanan Reha Muhtar'ın sunduğu "Çok Farklı"da Kurtlar Vadisi dizisi masaya yatırıldı. "Dizi mi gerçeğe yön veriyor, gerçekler mi diziye yön veriyor?" sorusuna yanıt arandı.

Taraf Gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı bu soruya çok ilginç bir yorum getirdi.

Kütahyalı şöyle konuştu: "Dizinin psikolojik harp amaçlı olarak kullanılabileceğini görüyoruz. Zaten dünyada da Pentagon bunu yapmıştır. Filmler, diziler insanları etkilemekte çok önemlidir. Dolayısıyla böyle psikolojik harp amaçlı bir bir kaos ortamı yaratılması, bir darbe yapılmak isteniyorsa, bir darbe ortamının yapılması için ortam hazırlanması için kullanılması iğrençtir.

Topluma nifak sokması, ciddi bir Kürt düşmanlığı yapması Kurtlar Vadisi Irak filminde ciddi bir Yahudi, Hristiyan düşmanlığı yapıldı. Bunlar bizim yuttaşlarımız.. Bunlara karşı insanlar kışkırtıldı. Nedim İplikçi karakteri vardı. Nazi propagandalarındaki Yahudiler gibiydi.

Bunlar üzerinden oluşmuş ortam o darbe ve cinayetler ortamını yaratılması sonucu 2007'de Türkiye karıştı. Irkçılık yapmadık diyorlarsa Hrant Dink'in ailesini ikna etsinler. Malatyalı gençlerin ailesini ikna etsinler. Bizi, Türkiye'deki bahsettiğim bu yurttaşlarımızı ikna etsinler.

Her dizinin her filmin bir zihniyeti olur. Mutlaka bir rol modeli olur. Burdan bütün gençlere sesleniyorum, Polat Alemdar, çakma kahramandır. Çakma delikanlıdır. Dandik bir adamdır. Bu üzerinde durulmaz. Hukuk tanımadan adam öldüren "devlet için" kalıbını "vatan için" kalıbını duydukları yerden kaçsınlar. Orada bir yalan vardır. Orada bir riya vardır. Orada bir namussuzluk vardır. Cemil İpekçi bunlardan daha delikanlıdır..."

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