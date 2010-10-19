T24 LogoT24 Logo
Gündem

POLATLI'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ  POLATLI (A.A)

19 Ekim 2010 20:46

-POLATLI'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ  POLATLI (A.A) - 19.10.2010 - Ankara-Polatlı karayolunun 50. kilometresinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.  Edinilen bilgiye göre, Malıköy'den Temelli'ye işçi taşıyan Barış Esen (32) yönetimindeki 06 PPF 38 plakalı otobüs, Ankara-Polatlı karayolunun Çokören köyü mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.  Yaralılar, Ankara ve Polatlı'daki hastanelere sevk edildi.  Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılması üzerine yeniden açıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24