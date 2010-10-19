-POLATLI'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ POLATLI (A.A) - 19.10.2010 - Ankara-Polatlı karayolunun 50. kilometresinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malıköy'den Temelli'ye işçi taşıyan Barış Esen (32) yönetimindeki 06 PPF 38 plakalı otobüs, Ankara-Polatlı karayolunun Çokören köyü mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, Ankara ve Polatlı'daki hastanelere sevk edildi. Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılması üzerine yeniden açıldı.