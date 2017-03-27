Polatlı darbe girişimi​ davasında dördüncü hafta

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki olaylara ilişkin 245'i tutuklu 330 sanığın yargılandığı davanın dördüncü haftasında ilk duruşma başladı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve emekli Korgeneral Mehmet Şanver'in müşteki olarak yer aldığı davanın ilk üç haftasında, sanık eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün başında bulunduğu 58. Topçu Tugayında darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 233 sanığın savunması alındı.

Bu haftaki duruşmalarda ise "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından sözde "Ankara Sıkıyönetim Komutanı" olarak atanan sanık eski Tümgeneral Osman Ünlü'nün başında bulunduğu Topçu ve Füze Okulundaki olaylara ilişkin sanıklar savunma yapacak.

Sanıklar, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme"yle suçlanıyor. Sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçundan da cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıklardan eski Albay Bilal Akyüz, Akıncılar Üssü önünde darbe girişimini engellemeye çalışan 9 vatandaşın öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

İddianamede, darbe teşebbüsü sırasında Aygün'ün, "Ankara'daki bazı kavşakların trafiğe kapatılması" ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve TÜRKSAT gibi kritik kurumların ele geçirilmesi için birlikleri görevlendirdiği kaydediliyor.