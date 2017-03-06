Polatlı darbe davasında ikinci hafta başladı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin görülen davanın ikinci haftasında ilk duruşma, sanık savunmalarıyla başladı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanık, sanık yakınları, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık eski uzman çavuş İsmail Turay Akyürek, araç şoförü olarak Birinci Bölük Birinci Batarya'da görev yaptığını, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da gece eğitim olacağı gerekçesiyle komutanlarının emriyle kışlada bekletildiklerini söyledi.

Akşam içtimasından sonra batarya komutanının emri ile İkinci Batarya Komutanlığında görevlendirildiğini anlatan Akyürek, "Emir üzerine teçhizat ve silahımı alarak belirlenen yere gittim. Burada araç şoförü olarak görevlendirildim. Hazırlıklarımızı yaptıktan sonra birlikten ayrıldık. Polatlı'dan çıktıktan kısa bir süre sonra araçlarımızı komutanların emriyle durdurduk. Daha sonra birliğimize geri dönmek için hareket ettik." şeklinde konuştu.

Bu süre zarfında kamu malına zarar vermediklerini, insanlara karşı kötü muamele yapmadıklarını belirten Akyürek, "Emir komuta zinciri içinde hareket ettim. Darbe girişiminin olduğunu bilmiyordum. Yıllarca ben ve ailem FETÖ mağduru olduk, olmaya da devam ediyoruz. Örgüt üyeliği iddiası kanıma dokunuyor." ifadelerini kullandı.

101 sanık savunma yaptı

Davada yargılanan 285'i tutuklu 330 sanık arasında, "Yurtta Sulh Konseyi"nin sözde direktifleri ile askerleri alanlara çıkararak, darbe girişiminin üst düzey isimleri arasında yer aldıkları belirlenen eski Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, eski Tugay Komutan Vekili Albay Selçuk Serhat Pesek ve eski Albay Bilal Akyüz gibi isimler de bulunuyor.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürmek"le suçlanan sanıklar hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Ayrıca sanıkların, "terör örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmaları talep ediliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve emekli Korgeneral Mehmet Şanver, müşteki olarak dava dosyasında yer alıyor.

Mahkeme heyeti, davanın ilk haftasındaki duruşmalarda alt rütbedeki askerlerin savunmasını almıştı. Bu kapsamda "Polatlı Merkez Camisi'ne baskın", "TÜRKSAT ve TİB'in ele geçirilmeye çalışılması" ve "Ankara'daki kritik kavşakların tutulması" eylemlerinden sorumlu tutulan eski subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşan 101 sanık savunma yapmıştı.