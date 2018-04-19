T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polatlı darbe davasında 47 sanığa müebbet

Sanıklardan eski Albay Bilal Akyüz, 9 vatandaşın öldürülmesinden sorumlu tutuluyordu

19 Nisan 2018 14:31

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Sanıklardan eski Albay Bilal Akyüz, Akıncılar Üssü önünde darbe girişimini engellemeye çalışan 9 vatandaşın öldürülmesinden sorumlu tutuluyordu.

İddianamede, darbe teşebbüsü sırasında Aygün'ün, "Ankara'daki bazı kavşakların trafiğe kapatılması" ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve TÜRKSAT gibi kritik kurumların ele geçirilmesi için birlikleri görevlendirdiği kaydediliyor.

ETİKETLER

Polatlı darbe davası15 Temmuz darbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24