Polatlı darbe davasında 47 sanığa müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Sanıklardan eski Albay Bilal Akyüz, Akıncılar Üssü önünde darbe girişimini engellemeye çalışan 9 vatandaşın öldürülmesinden sorumlu tutuluyordu.

İddianamede, darbe teşebbüsü sırasında Aygün'ün, "Ankara'daki bazı kavşakların trafiğe kapatılması" ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve TÜRKSAT gibi kritik kurumların ele geçirilmesi için birlikleri görevlendirdiği kaydediliyor.