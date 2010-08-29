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Spor

POLAT'IN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK İSTANBUL (A.A)

29 Ağustos 2010 15:40

-POLAT'IN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat'ın cenazesi, yarın İstanbul'da defnedilecek.  Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün vefat eden Polat'ın cenazesi, yarın Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1919'da Trabzon'da doğan Polat, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Harp Okulu takımları ile Milli Takım'da forma giydi. 1957-60 arasında Trabzon milletvekilliği görevinde de bulunan Hasan Polat, 1964-65 arasında da Gençlerbirliği Kulübü başkanlığını üstlendi. Hasan Polat, 1954-57 ve 1970-76 yılları arasında Futbol Federasyonu Başkanı olarak görev yapmıştı.

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