Polat'a karşı ilk kez!



Galatasaray ile Beşiktaş takımları arasında yarın yapılacak 2008'in son derbisi, aynı zamanda Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'i ''başkan'' sıfatlarıyla ilk kez karşı karşıya getirecek.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, başkan sıfatıyla 12. kez Galatasaray derbisi izleyecek. Demirören'in başkanlık koltuğunda izlediği 11 Galatasaray derbisinde Beşiktaş 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de yenilgi aldı. Adnan Polat ise, başkan sıfatıyla ilk kez Beşiktaş derbisi izleyecek olmanın heyecanını yaşayacak.





