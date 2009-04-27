Polat'a bir ceza daha gelecek mi?



Fenerbahçe derbisi sonrasında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Başkanı Adnan Polat, "seyircisiz maç" cezası nedeniyle boş tribünler önünde oynanan Ankaraspor maçını protokol tribünün yanındaki özel tribünde Galatasaray'ın eski başkanlarıyla birlikte seyretti.

Galatasaray cephesi, maç için Futbol Federasyonu'na 25 kişilik bir liste gönderdiklerini, burada Adnan Polat'ın da adının yer aldığını ve TFF'nin bu listeye itirazda bulunmayıp onayladığını iddia ederken, federasyon yetkilileri Adnan Polat'ın maçı tribünde izlemesi yönünde bir izin verilmediğini ifade ettiler. Kulüp 2.Başkanı Mehmet Helvacı, "Başkan'ın seyircisiz maça girmesi yasak değil mi?" sorusuna "Yasak sadece protokol tribünü için. Başkan da, maçı başka tribünde izledi" yanıtını verdi.





ÖRNEK CEZA: 30 BİN TL



Galatasaray geçen sezon 29 Eylül 2007'de yine seyircisiz oynanan Beşiktaş derbisinde, "Seyircisiz maçta akreditasyon kartı olmayan kişilere maç izlemelerini temin etmek suretiyle talimatlara aykırı davranmaktan" dolayı 30 bin TL para cezasına çarptırılmıştı. Fenerbahçe derbisi sonrasında aldıkları cezalar nedeniyle futbolcular Arda Turan, Emre Aşık ve Sabri Sarıoğlu da Galatasaray Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı tribünde 90 dakikayı takip ederken, protokol tribününde misafir Ankarasporlu yöneticilere sarı-kırmızılı yönetimden sadece Ali Haşhaş'ın eşlik etmesi dikkat çekti.

