-POLAT: ''YOLUMUZDAN KİMSE DÖNDÜREMEYECEK'' İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, adeta yapısallaşan sorunlara getirdikleri kalıcı çözümlerin kulübü çok önemli bir noktaya getirdiğini ifade ederek, ''Bu, duyulan tedirginlik ve panik duygusunu arttırmaktadır. Ancak biz yolumuzda yürüyoruz ve bizi yolumuzdan kimse çeviremeyecektir'' dedi. Galatasaray Dergisi'nin Kasım ayı sayısında yazısı yer alan Polat, sorunlara kalıcı çözümler getirdiklerini vurgulayarak, ''Şirketlerin birleştirilmiş olması, gerek yeni tüzüğün genel kurul tarafından kabul edilmesi, gerekse 3 ay sonra Türkiye'nin en yeni ve uzak ara en iyi stadı olan Türk Telekom Arena'da maçlarımızı oynayacak olmamız, Galatasaray üzerine nedense duyulan tedirginlik ve panik duygusunu artırmaktadır. Galatasaray geleneği gereği bu polemiklere katkıda bulunmamı kimse beklemesin. Ancak biz yolumuzda yürüyoruz ve bizi yolumuzdan kimse çeviremeyecektir'' diye konuştu. Polat, ''Önümüzdeki dönemde her anlamda Galatasaraylılığın ne olduğunu, Galatasaraylıların birlik beraberlik içinde neler yapabileceğini göstermek için elimize büyük bir fırsat geçmiştir. Bu fırsatı iyi değerlendirelim'' ifadesini kullandı. -''RİJKAARD İLE AYRILIRKEN ZORLANDIK''- Hiç arzu etmedikleri halde 2009 yılından bu yana birlikte çalıştıkları Frank Rijkaard, Johan Neeskens ve teknik ekip ile yolları ayırma kararı aldıklarını kaydeden Adnan Polat, Galatasaray başkanı olarak, bu kararı alırken zorlandıklarını söylemek zorunda olduğunu belirtti. Polat, ancak Galatasaray'ın bu sezonki hedefleri itibariyle, sezonun kalan dönemini de değerlendirmelerinin gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Galatasaray'ın, tarihten gelen büyük gücünü, her yıl çıktığı sportif yarış arenalarında gösterme, başarı geleneğini devam ettirme sorumluluğu vardır. Galatasaray'ımızın bu tarihi misyonu, aynı zamanda Galatasaray'ın karakteridir. Eğer tersi olsaydı, Galatasaray Türk Sporu'nun öncü ve kurucu figürü olamazdı, adımız da Galatasaray olmazdı.'' -''GÜVENİMİZ TAM'' Yeni teknik direktör Georghe Hagi'yi Galatasaray Ailesi'nin bir bireyi olarak gördüklerini dile getiren başkan Polat, ''Galatasaray'a büyük hizmetlerde bulunmuş sevgili Gheorghe Hagi'ye güvenimizin tam olduğunu belirtirken, daha önceki dönemde olduğu gibi başarılarını en üst düzeye taşıyarak tekrarlayacağına kesinlikle inanıyoruz. Gerçek Galatasaraylılık duruşuyla bu süreçte örnek olan Tugay Kerimoğlu'na da üstlendiği görevde üstün başarılar diliyorum Galatasaray yönetimi olarak, Gheorge Hagi ve ekibinin her zaman yanında olacağız. Desteğimizi O'na her zaman hissettireceğiz. Taraftarlarımızın da ekibimize daha da büyük güç verecek desteklerini esirgemeyeceklerinden eminim'' şeklinde konuştu.