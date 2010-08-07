-POLAT, YİĞİT ŞARDAN'A SAHİP ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, yönetimde kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir sorunun olmadığını belirterek, ''Yönetim Kurulu olarak Yiğit Şardan'ın tüm yaptıklarının arkasındayız ve kendisine kefiliz. Galatasaray kulübü ve şirketlerine son 2 seneden beri Yiğit Şardan'ın sağlamış olduğu kazanç, 6,3 milyon liranın üzerindedir'' dedi. Adnan Polat, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Swissotel'de düzenlediği basın toplantısında, medyada hep yapmadıklarının yazıldığını, bugün yönetimlerinin neler yaptığını anlatmak istediklerini belirterek, Futbol A.Ş'deki görevinden istifa etmesi nedeniyle gündemdeki isimler arasında bulunan Haldun Üstünel'in tatilde olduğunu ve toplantıya katılmayı tercih etmediğini, Cemal Özgörkey'in ise özel işleri nedeniyle katılamadığını belirtti. Polat, ''Yani yazıldığı gibi yönetimimizde bir kavga yok'' dedi. Toplantıyı yapma nedeninin, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun içinde bulunduğu yoğun çalışma dönemiyle ilgili aydınlatıcı bilgiler vermek olduğunu aktaran Adnan Polat, medyada çıkan asılsız haberler konusunda sitemde bulundu. Yönetim Kurullarında görev yapan her yöneticinin, kulübe olan sevgilerinden ve tutkularından dolayı buraya emek verdiğini söyleyen Adnan Polat, şöyle devam etti: ''Ciddi olarak zamanlarını, emeklerini, bilgilerini zaman zamanda ekonomik güçlerini veya nüfuzlarını ortaya koyarak, hem kendilerinin hem şirketlerinin avantajlarını Galatasaray'ı en iyi şekilde yönetebilmek için kullanıyorlar. Tabii ki bugün Türkiye'nin bir numaralı markası, en çok ilgi gören kurumların başında gelen Galatasaray'ın Yönetim Kurulu üyesi olmanın, başkan olmanın, bazı sıkıntıları, bedelleri de olabiliyor. Ancak bunların olabileceğini hepimiz biliyoruz.'' -''YİĞİT ŞARDAN'IN ARKASINDAYIZ''- Adnan Polat, şirketleri üzerinden yaptığı çalışmalar nedeniyle kulübe yüklü miktarda fatura kestiği iddiaları ortaya atılan Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Şardan'a destek verirken, bu yöneticilerinin kulübe önemli katkılar sağladığını vurguladı. Yiğit Şardan'ın, Türkiye'de reklam dünyasının önde gelen isimlerinden biri ve Türkiye Reklamcılar Derneği Başkanı olduğunu, şirketinin de milyar dolar seviyesinde ciro yaptığını vurgularken, şöyle konuştu: ''Kendisi şu anda Galatasaray Kulübünün de İletişim Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İletişim A.Ş. şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Medyada bu kadar etkinliğe sahip bir kişinin yönetimde olması bizim için çok önemlidir. Bilgisini, şirketlerinin medya üzerindeki ticari etkisini Galatasaray için kullanması, bir Galatasaraylı olarak da görevidir. Medyada onunla ilgili bazı ithamlar yer aldı. Biz yönetim kurulu olarak, Yiğit Şardan'ın tüm yaptıklarının hepsinin arkasındayız ve kendisine kefiliz. Galatasaray Kulübü ve şirketlerine son 2 seneden beri Yiğit Yardan'ın sağlamış olduğu kazanç, 6,3 milyon liranın üzerindedir. Eğer o olmasaydı, bu rakam kasamıza girmeyecek, hatta üstüne kasamızdan çıkacaktı. Şirketlerinin hiçbiri yapılanlar için bir fatura kesmemiştir. Sadece yaptıkları harcamaları yansıtmışlardır. Eğer bir gazetede 100 bin liralık reklam kullanılmışsa, o da şirketinden direkt o 100 bin lirayı Galatasaray'a yansıtmıştır. Çünkü, onun muazzam medya satın alma gücünü, imkanlarını, kendimiz aynı şartlarda alamazdık. Bu bir ticarettir ve en üst düzeyde indirimleri onun şirketi üzerinden alabilirsiniz. Bu yüzden Yiğit Yardan'ın şirketleri üzerinden işlemler yapılmaktadır. Kendimizin kulüp olarak satın alma gücümüz, Yiğit Şardan'ın vasıtasıyla 2,5 kat artmaktadır. İnsanları itham ederken biraz araştırma yapılması, şeref ve haysiyetlerini düşünerek hareket edilmesi gerekir. Doğru haberciliğe, yorum ve eleştiriye her zaman açığız.'' -''ŞEKİL OLARAK YANLIŞ''- Galatasaray Futbol A.Ş'deki görevinden istifa eden Haldun Üstünel'i eleştiren Adnan Polat, kendisinin başkan olarak küskünlükleri ortadan kaldırmakla sorumlu olduğunu kaydetti. ''Haldun Üstünel'in istifası şekil olarak, içerik olarak bana göre yanlıştı'' diyen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ama Galatasaray Kulübü üyeleri içinde yanlışlar yapan çok insan var. Ben başkanım ve görevlerim içinde camia içinde kavga edenlere mani olmak, küsenlerin küskünlüklerini ortadan kaldırmak ve tüm camiayı kucaklamak var. Haldun Üstünel ile 4 senedir omuz omuza mücadele ediyorum. Kendisini de çok seviyorum. İnsanların bazen iş yoğunluğunudan ve etrafındaki insanların yanlış yönlendirmelerinden dolayı yanlış kararlar aldıkları olabiliyor. Yoğun iş temposundan zihinleri yorulabiliyor. Haldun da böyle yanlış bir karar aldı bana göre... Son yıllarda profesyonel futbol için çok büyük mesai verdi. Bu yorgunluk bazen hatalı kararlar aldırabilir. İnşallah tatilini iyi geçirir ve döndükten sonra yine yönetim içinde diğer arkadaşlarımız gibi aktif olarak çalışmasını sağlarız. Tepki koyan yöneticimize, (Güle güle yolun açık olsun) demek, bizim tarzımız değil.''