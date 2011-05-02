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Spor

POLAT YARGI SÜRECİNE DİKKATİ ÇEKTİ İSTANBUL (A.A)

02 Mayıs 2011 15:10

-POLAT YARGI SÜRECİNE DİKKATİ ÇEKTİ İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 27 Mart'ta yapılan Mali Genel Kurul'un ardından sancılı bir döneme girildiğini belirtirken, yaşanan yargı sürecine dikkati çekti. Adnan Polat, Galatasaray Dergisi'nin mayıs ayı sayısında yer alan yazısında, ''Bilindiği gibi kulübümüz, 27 Mart 2011'de yapılan Genel Kurul'un ardından sancılı bir sürece girmiştir. Ne yazık ki, genel kurulumuzda yaşanan tartışmalı bir oylamayla idari ibrasızlık kararının açıklanmasının ardından, kürsüden (Bugün alınan kararlar, umarım ilerleyen günlerde Galatasaray için sıkıntı yaratmaz) derken bunu belirtmeye çalışmıştım'' dedi. İbrasızlık ardından bazı üyelerin ve yönetim kurulunun adli yargıya başvurması ilgili olarak Polat, şu ifadeleri kullandı: ''Yaşanan yargı süreci, yönetim kurulu olarak yeni bir seçim kararı vermemize karşın, önümüzdeki günlerde kulübümüzün ve yeni yönetimlerin de kaderini belirleyecektir. Hukukun, adaletin üstünlüğüne ve herkes için eşit uygulanması gerekliliğine her Galatasaraylı gibi inanıyor, saygı gösteriyoruz. Eminim ki, camiamız bu zorlukları hep birlikte aşacak ve Galatasaray'a yakışan doğru yolu bulacaktır. Bu dönemde, Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihinde ilk kez bu ölçekte yaşanan sıkıntıların üstesinden gelirken, hep birlikte sağduyulu davranmalıyız.'' -''GEREĞİ YAPILACAK''- Polat, sorumluluk anlayışları gereği, bundan önce olduğu gibi tüm camiayı kucaklayacak kararlar alacaklarını aktararak, ''Duruşumuzu koruyarak, ön yargıdan uzak, açık ve şeffaf bir biçimde, mevcut başkan adaylarımızla da konuşarak hareket edeceğimizin bilinmesini isterim. Galatasaray'ın menfaati hepimiz için önceliklidir'' ifadelerini kullanırken, ''Bu tartışmaların uzaması Galatasaray'a zarar vermekte ve yaralamaktadır. Bugün Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini gösterme zamanıdır. Bu süreçte sükunetimizi korumalıyız. Hukukun vereceği kararın ardından, gereğinin yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın'' diyerek yazısını tamamladı.

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