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Polat ve Tulun yeniden ifade verecekler!

2006 yılındaki Denizli-F.Bahçe maçında, ev sahibi takıma teşvik primi verdiliği iddiası üzerine polis ikinci bir yazı gönderdi...

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - 2006 yılındaki Denizli-F.Bahçe maçında, ev sahibi takıma teşvik primi verdiliği iddiası üzerine polis ikinci bir yazı gönderdi...

Kulübün, 2006 yılına ait teşvik primi olduğu iddia edilen 1 milyon dolarlık harcamayla ilgili belge ibra edememesi üzerine polis ikinci kez yazı gönderdi. 

2006 yılındaki Denizli-F.Bahçe maçında, G.Saray’ın ev sahibi takıma teşvik primi verdiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Kulübün, maçın oynandığı dönemde yapılan 1 milyon dolar harcamayla ilgili herhangi bir belge ibra edememesi üzerine polis, G.Saray Kulübü’ne ikinci kez yazı gönderdi. Yazıya rağmen polisle şifayi görüşme yapan kulüp yetkilileri, kur farkından doğan 1 milyon dolarla ilgili ellerinde herhangi bir belge olmadığını bildirdi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Savcı Mehmet Berk’in önümüzdeki günlerde dönemin başkan yardımcısı Adnan Polat ve Bülent Tulun’un ifadelerine başvurarak 1 milyon doların teşvik şikesi olarak kullanılıp kullanılmadığını araştıracak.


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