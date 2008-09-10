Polat üyelerden destek isteyecek

Galatasaray Başkanı Adnan Polat, bugün yapılacak Divan Kurulu toplantısında 150 milyon dolarlık kredi operasyonunu detaylarıyla anlatarak üyelerden destek isteyecek





Sarı-kırmızılı kulübün aylık olağan Divan Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Kongre Salonu’nda saat 13.30’da başlayacak toplantıyı GSTV naklen yayınlayacak.

Başkan Adnan Polat toplantıda kredi operasyonu için duayenlerden destek isteyecek.



ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs ile anlaşan ve 150 milyon dolarlık krediyle hem Sportif A.Ş. ile Futbol A.Ş’nin birleştirilmesi için gerekli kaynağı sağlayacak hem de bankalara olan 70 milyon dolarlık kredi borcunu sıfırlayacak olan Polat ve ekibi, operasyonun detaylarını anlatarak, kulübü düzlüğe çıkaracak projelerini açıklayacaklar.



Riva arazisinin ipotek edilmesi karşılığında alınması planlanan bu krediyi, 10 yılda düşük bir faiz oranı ile geri ödemeyi hesaplayan sarı-kırmızılı yönetimin, özellikle şirketlerin birleşme operasyonu ile önemli bir geliri kulübün kasasında tutmayı planladıkları bildirildi.

Günlerdir Divan toplantısı için hazırlık yapan ve bu projeyle birlikte 6 aylık icraatlarını da anlatacak olan Başkan Polat’ın üyelerden, 25 Ekim’de yapılacak olağanüstü genel kurulda yönetime yetki verilmesini isteyeceği kaydedildi.



Gece-gündüz çalışıyorlar



Aslantepe’de yapımına devam edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde çalışmaların artık geceleri de sürdürüldüğü bildirildi. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, temellerin bitirildiği, kaba inşaatın da 2009 Ocak ayı sonunda tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Gece vardiyalarının başladığı statta, toplam betonun yüzde 50’sinin döküldüğü, toplam demirin yüzde 50’sinin işlendiği ifade edildi. Yeni stadın, 29 Ekim 2009’da açılması bekleniyor.



