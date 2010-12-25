-POLAT, TÜRK TELEKOM ARENA'YI GEZDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 25.12.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı futbol takımının sezonun ikinci yarısında maçlarını yapmaya başlayacağı ve 15 Ocakta açılışı gerçekleştirilecek Türk Telekom Arena'yı bir grup basın mensubuna gezdirdi. Türk Telekom Arena'nın tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda Adnan Polat, aralarında Anadolu Ajansı Spor Haberleri Müdürü Soner Sayımlar'ın da bulunduğu medya mensuplarına, stadın son durumuyla ilgili olarak bilgi vererek, bir tanıtım gezisi yaptırdı. Başkan Polat, yaptığı açıklamada, 15 Ocak 2011 tarihinde açılışı gerçekleştirilecek stadın tam haliyle hazır olmasının yaklaşık 1 yılı alabileceğini aktarırken, olası ulaşım sıkıntılarını tespit edebilmek amacıyla da taraftarların katılımıyla bir tatbikat yapmayı planladıklarını aktardı. Yeni statta yıllık 78 milyon dolar civarında bir gelir elde etmeyi planladıklarını anlatan başkan Polat, 24 bin kombine bilet satmayı hedeflediklerini ve şu anda 19 bin rakamına ulaştıklarını anlatırken, ''Galatasaray takımının ilk yarıda aldığı neticeler, taraftarımızın gönlünü kırdı ve motivasyonunu bozdu. Bu durumu telafi edip onları stada çekeceğiz. Gelmeliler de. Takım kötü neticeler alıyor diye hiçbir Galatasaraylı'nın küsme hakkının olmaması lazım. Bizim de taraftarın arzu ettiği, istediği Galatasaray'ı ortaya çıkarmak için görevimizi yapmamız lazım. Bir transfer dönemindeyiz. İnşallah yakında haberleri duyarsınız'' ifadelerini kullandı. -''AÇILIR-KAPANIR ÇATI 2012 MAYIS AYINDA''- Adnan Polat, Türk Telekom Arena'da bir dönem tartışma konusu olan açılır-kapanır çatı sisteminin 2012 Mayıs ayında yapılabileceğini aktardı. -''AVRUPA KUPASI FİNALİ YAKIŞIR''- Türk Telekom Arena'da bir Avrupa kupası finalinin yapılıp yapılamayacağıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine Adnan Polat, ''Bu stada bir Şampiyonlar Ligi, bir Avrupa kupası finali yakışır. Önümüzdeki Şubat-Mart aylarında UEFA Başkanı Michel Platini'nin stadımıza ziyareti olacak. O zaman bunu konuşacağız'' dedi.