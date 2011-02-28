Polat, Terim konusunda kararlı!

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İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında bu sezon Süper Lig’deki 11. yenilgisini alarak, 52 yıllık lig tarihinin rekorunu kıran Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor. Milliyet gazetesşnde yer alan haber şöyle:Sarı-kırmızılı kulübü mali açıdan düzlüğe çıkarmasına karşın futbol takımının aldığı başarısız neticeler yüzünden koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Başkan Adnan Polat büyük değişim için kararını verdi. Cim-Bom’da karanlık tablonun Rijkaard’tan sonra ‘kurtarıcı’ diye göreve getirilen Gheorghe Hagi döneminde daha da kötü bir hal alması ve takımın sürekli kan kaybetmesi, Florya’daki huzursuzluk ve oyuncular arasındaki bölünmeler, yönetimi harekete geçirdi.Polat ve kurmayları lig bitiminde hayal kırıklığı yaratan Hagi’yi kesin olarak gönderme kararı alırken, listedeki ilk ismin Fatih Terim olduğu belirtildi. Ziraat Türkiye Kupası’na odaklanan Başkan Polat, Galatasaray’ın çarşamba akşamı, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Gaziantepspor’a elenmesi halinde operasyonun ilk aşaması için düğmeye basacak. Buna göre Hagi’nin 2011-12 sezonunun sonuna kadar geçerli olan sözleşmesi hemen fesh edilecek ve lig bitimine kadar koltuğa yardımcısı Tugay Kerimoğlu oturacak.Başkan Adnan Polat operasyonun ikinci aşamasında Rijkaard’la yolların ayrıldığı dönemde görevi geri çeviren Fatih Terim’i ikna etmek için her yolu deneyecek. Polat’ın, Fatih Terim’e yeni sezon planlaması için açık çek önereceği ve istediği bütün oyuncuların alınmasını garanti edeceği öğrenildi.Terim’in ikna olmaması durumunda ise Adnan Polat’ın mutlaka yerli teknik adamdan yana olduğu ve Gaziantepspor’un başarılı teknik direktörü Tolunay Kafkas’ı alternatif olarak düşündüğü kaydedildi.