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Spor

Polat, Terim konusunda kararlı!

Galatasaray’da büyük operasyon için plan hazırlandı. Hayal kırıklığı yaratan Hagi ile en geç sezon sonunda yollar ayrılacak.

28 Şubat 2011 02:00

T24 - Galatasaray’da büyük operasyon için plan hazırlandı. Hayal kırıklığı yaratan Hagi ile en geç sezon sonunda yollar ayrılacak. Başkan Adnan Polat ilk hedef olarak belirlediği Fatih Terim’e, Florya’nın patronu olması için tam yetki verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında bu sezon Süper Lig’deki 11. yenilgisini alarak, 52 yıllık lig tarihinin rekorunu kıran Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor. Milliyet gazetesşnde yer alan haber şöyle:  

Hagi gidiyor, hedef Terim

Sarı-kırmızılı kulübü mali açıdan düzlüğe çıkarmasına karşın futbol takımının aldığı başarısız neticeler yüzünden koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Başkan Adnan Polat büyük değişim için kararını verdi. Cim-Bom’da karanlık tablonun Rijkaard’tan sonra ‘kurtarıcı’ diye göreve getirilen Gheorghe Hagi döneminde daha da kötü bir hal alması ve takımın sürekli kan kaybetmesi, Florya’daki huzursuzluk ve oyuncular arasındaki bölünmeler, yönetimi harekete geçirdi. 

Polat ve kurmayları lig bitiminde hayal kırıklığı yaratan Hagi’yi kesin olarak gönderme kararı alırken, listedeki ilk ismin Fatih Terim olduğu belirtildi. Ziraat Türkiye Kupası’na odaklanan Başkan Polat, Galatasaray’ın çarşamba akşamı, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Gaziantepspor’a elenmesi halinde operasyonun ilk aşaması için düğmeye basacak. Buna göre Hagi’nin 2011-12 sezonunun sonuna kadar geçerli olan sözleşmesi hemen fesh edilecek ve lig bitimine kadar koltuğa yardımcısı Tugay Kerimoğlu oturacak.

Başkan Adnan Polat operasyonun ikinci aşamasında Rijkaard’la yolların ayrıldığı dönemde görevi geri çeviren Fatih Terim’i ikna etmek için her yolu deneyecek. Polat’ın, Fatih Terim’e yeni sezon planlaması için açık çek önereceği ve istediği bütün oyuncuların alınmasını garanti edeceği öğrenildi. 

Terim’in ikna olmaması durumunda ise Adnan Polat’ın mutlaka yerli teknik adamdan yana olduğu ve Gaziantepspor’un başarılı teknik direktörü Tolunay Kafkas’ı alternatif olarak düşündüğü kaydedildi.

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