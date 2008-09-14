Polat takım için süre istedi



Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Antalyaspor maçında istedikleri futbolu oynayamadıklarını, nedenlerini bildiklerini ve biraz sabır gerektiğini söyledi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 1-1 sona eren Antalyaspor karşısında sergilenen futbolun kendilerini de memnun etmediğini söyledi.



Karşılaşma sonrası bazı yöneticilerle birlikte protokol bölümünde yaklaşık 45 dakika daha kalan ve maçın özet görüntülerini izleyen Polat, ''İstediğimiz futbolu oynadığımızı söyleyemem. Nedenlerini de biliyoruz. Biraz daha sabır lazım. Takımımız birlikte çalışmaya başlayınca daha iyi olacağımıza inanıyorum, ama burada 2 puan kaybetmemeliydik'' dedi.



Karşılaşma sonrası maçın özet görüntülerini izlediğini belirten Adnan Polat, ''Çok gol pozisyonları olmasına karşın kaleci Ömer'in başarılı ve şanslı bir gününde olduğunu ifade ederken, ''Ancak sahaya futbol oynamaya çıkan ve anti futbol oynamaya çıkan takımlar var. Anti futbola prim tanıyan da saha içi yönetimler var. Dileğimiz anti futbola prim tanınmaması. Maçın ikinci yarısından itibaren zaman geçirmeye çalışan kaleci Ömer'e 91. dakikada sarı kart gösterilmesi şaka gibi. Bülent Yıldırım esasen kaliteli bir hakem. Geçen seneki maçlarından da biliyoruz. Ancak Galatasaray taraftarını çıldırtmak için Antalyasporlu bazı futbolcular ve kaleci Ömer özellikle vakit geçirme yoluna gittiler. Hakem de buna tolerans gösterdi ve kendisi de zaman kaybettirdi'' diye konuştu.



Teknik direktörleri Skibbe'nin taktik anlayışının sorulması üzerine ''Skibbe'yi tartışmıyorum bile'' cevabını veren Polat, yine takım için ''Daha iyi oynamamız lazım. Sürekli mücadele etmemiz lazım. Bugün en az 7-8 pozisyonumuz vardı. Ancak golcülerimiz başarılı değildi. Takım olarak mücadelemizi 90 dakika sürdürmemiz lazım'' dedi.



Polat, son olarak Antalyaspor beraberliğinin UEFA Kupası'ndaki Bellinzona maçı öncesi takımı etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.





