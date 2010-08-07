-POLAT: ''STOCH BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL'' İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, medya ve taraftar baskısıyla futbolcu transferi yapmayacaklarını belirterek, ''Stoch transferi bizim için önemli değil'' dedi. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Swissotel'de basın toplantısı düzenleyen Polat, teknik heyetin isteği ve ekonomik şartları doğrultusunda transfer yapacaklarını belirterek, ''Satılacak hiçbir futbolcumuz yok, ama dünyada da satılmayacak futbolcu yoktur. Dolayısıyla bizim 5 tane yabancı alabilmemiz için bir kere içerideki kontenjanımızı uygun hale getirmemiz lazım. Bu işten Galatasaray'ın teknik ve ekonomik çıkarının olması lazım. Beklentilerin daha yüksek olması lazım ve teknik heyetimiz tarafından istenmesi lazım. Yoksa medya ve taraftar baskısıyla futbolcu transferi yapmam. İhtiyaçlarımıza, mantığımıza ve koymuş olduğumuz hedeflere göre hareket ediyoruz'' diye konuştu. -''STOCH BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL''- Adnan Polat, kendilerinin ilgilendiği Slovak oyuncu Miroslav Stoch'un ezeli rakipleri Fenerbahçe tarafından transfer edilmesini olgunlukla karşıladıklarını ifade etti. Stoch transferinin kendileri için önemli olmadığını dile getiren Polat, ''Biz bugüne kadar rakiplerimizin transfer görüşmesi yaptığı futbolcularla görüşmedik. İhtiyacımız olan futbolcu olsa bile biz, onların işini bozmaya çalışmadık, ama futbolda bunlar oluyor. Bu tür şeyler daha önce de oldu. Tarafımızdan da olabilir. Biz nasıl olgunlukla, hoşgörüyle karşıladıksa bakalım rakiplerimiz de hoşgörü ve olgunlukla karşılayabilecekler mi?'' değerlendirmesini yaptı. -''SEZGİN, PRİM ALMADI''- Basında Galatasaray Kulübü ile ilgili asılsız haberlerin çıktığını anlatan ve bundan şikayetçi olan Adnan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Basında kimin yalan yazdığını kimin yazmadığını hepiniz biliyorsunuz. İşte Adnan Sezgin'in, Mehmet Topal'ın satışından prim alması gibi haberler. Yok böyle bir şey arkadaşlar.'' Geçen ay yapılan Divan Kurulu toplantısında yaptığı ''Kimsenin küstüm oynamıyorum demeye hakkı yok'' şeklindeki demeciyle kimi kastettiğinin sorulması üzerine Polat, ''Küsenler kızanlar, sinirlenenler, siniri bozulanlar olabiliyor. Ama ben pozisyonum icabı bunların içine giremem. Yani başkan kızamaz, küsemez, uyumaz, acıkmaz falan.. Evet ben Haldun'u kastetmiştim. Ama Haldun'un küskün olması bizim küskün olmamız anlamına gelmez. Biz onu küskünlükten vazgeçirip, tekrar işine dört ele sarılmaya yönlendirmemiz lazım. Zaman içinde bu da düzelecektir'' cevabını verdi. -''GALATASARAY'DA OLMASINI İSTİYORUZ''- Adnan Polat, sözleşmesi sona eren Avustralyalı futbolcuları Harry Kewell'a teklifte bulunduklarını belirterek, ''Bununla ilgili bu hafta sonunda karar vereceğiz. Biraz da yapacağımız transferlere bağlı, ama Kewell'ın Galatasaray'da olmasını istiyoruz. Çok düzgün bir kişiliği var. Arkadaş ilişkileri iyi. Taraftarın da sevdiği bir futbolcu. Ancak bu kronik sakatlığı bizi korkutuyor. Kewell'ı geri getirirsek eğer ki, ona bir teklifimiz oldu; çok cüzi bir garanti para diğeri maç başı şeklinde olacak. Bu şekilde kendisine bir mesaj iletildi. Eğer bunu kabul ederse tekrar Galatasaray'a gelmesinden mutluluk duyarız'' ifadelerini kullandı.