Polat: Stadın yapımı 6 ay gecikecek!

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (GSYİAD) geleneksel iftar yemeği verildi.



İftar yemeğine katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Seyrantepe'deki inşaatı devam eden stadın yapımında 6 ay gecikme olacağını söyledi.

İhaleyi alan firmayı tanıdıklarını kaydeden Polat, “İnşaat 1 senede bitecek. Şu ana kadar yeni stattan yaptığımız koltuk satışlarından 45 milyon dolar kazandık. Hedefimiz 100 milyon dolardı. İnşaat sekteye uğradığı için satışa ara verdik. Stadın yapımında 6 ay gecikme olacak” diye konuştu.

Kulübün GSM hattı “GSMobile”e 1 milyon üye yapmayı arzuladıklarını anlatan Adnan Polat, bunu başarabilmeleri halinde kulübe çok ciddi bir gelir elde edeceklerini dile getirdi.

Başkan Polat, GSTV'nin Digitürk'e geçtikten sonra bu platformun en çok izlenen 5 kanalından birisi olduğunu ifade etti.

Bütün derneklerin birlik ve beraberlik içinde olmasından çok memnun olduğunu kaydeden Adnan Polat, küskünlüklerin ortadan kalkmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Bu arada, Polat, eski açık tribünün üstünü kapatan GSYİAD üyesi Cengiz Duyar'a da plaket verdi.