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Spor

POLAT: SEZONU ŞAMPİYON BİTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM İSTANBUL (A.A)

04 Eylül 2010 17:53

-POLAT: SEZONU ŞAMPİYON BİTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, futbolda kötü başladıkları 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak bitireceklerine yürekten inandıklarını ifade etti. Adnan Polat, Galatasaray Kulübü'nün aylık resmi yayın organı olan Galatasaray Dergisi'nin eylül sayısında yer alan yazısında futbolda yeni sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, ''Sakatlık ve benzeri talihsizliklerin etkisiyle kötü başladığımız bir sezonu, tüm beklentileri altüst ederek en önde tamamlayacağımıza yürekten inanıyoruz. Avrupa kupalarına erken veda etmemiz bizi çok üzmüştür. Ancak bunun takımımızın kalitesiyle ilgisi yoktur. Kontrol edemediğimiz birkaç etkenin bir araya gelmesi, maalesef bu sonucu yaratmıştır. Takımımıza, teknik ekibimize, etkisini hemen göstermeye başlayan yeni sağlık ekibimize güvenimiz tamdır'' ifadelerini kullandı. Yazısında daha çok kulübün yapısal sorunlarından söz eden Polat, şunları kaydetti: ''Galatasaray'ın yapısal sorunlarının çözülmesi, temelde iki sorunun çözülmesine bağlıdır. Bu iki sorun, zaman içerisinde büyüyerek bugünlere kadar gelmiş ve beraberinde birçok ilave sorun da yaratarak, sportif rekabet dahil birçok alanda bize yara aldırmıştır. Galatasaray'ın bu en büyük sorunlarına el atmanın fedakarlık ve cesaret gerektirdiğinin bilincindeydik. Mali yapımızı altüst eden, hiçbir uzun vadeli yatırıma imkan vermeyen şirketleşme yapısının bize yaşattığı zorlukları aşmalıydık. İşte biz 4 yıldır gece gündüz yaptığımız çalışmalarla sürdürdüğümüz şirket birleştirme operasyonunu başarıyla tamamlayarak çok büyük bir kaynak çıkışının önüne geçmeyi başardık. Bu operasyon, kulübümüzün geleceğini kurtarmıştır.'' Adnan Polat, kısa bir zaman sonra yeni statları Türk Telekom Arena'ya kavuşacaklarını dile getirerek, ''İkinci olarak, kısa bir süre sonra Türkiye'nin en modern, en büyük stadına sahip oluyoruz. 5 ay sonra, 20 yılın rüyasını gerçekleştirmiş olacağız'' değerlendirmesinde bulundu. Adnan Polat, kazandırdıkları yeni sponsorluklar ve yarattıkları ilave kaynaklarla Galatasaray bütçesinin 200 milyon dolara yaklaştığını dile getirerek, ''Bu sene belki de ilk kez denk bütçe prensibi gereği, profesyonel futbolda transfer sezonunu büyük bir mali disiplin kararlılığı içerisinde kapatarak, Galatasaray tarihinde ilk kez 18 milyon dolarlık transfer geliri elde etmeyi başardık'' ifadelerini kullandı. Adnan Polat, Galatasaray'da herhangi bir krizin olmadığını tam tersine işlerin rayına oturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Kulübümüzün manzarası bu kadar açık ve net iken, bize neden bu kadar sert ve acımasızca yüklendiklerinin cevabı tam da burada aranmalıdır. Galatasaray'da gösterilmeye çalışıldığı gibi bir kriz yoktur. Tam aksine, işler rayına oturmaktadır. İyi durumdayız, iyi gidiyoruz. Oluşmakta olan sağlam ekonomik yapımız sayesinde arzu ettiğimiz sportif başarılara ulaşabilmek adına da daha önemli imkanlar elde etmiş olacağız.''

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