-POLAT: RUHUM HEP DAVACI OLACAK İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 27 Mart'taki Mali Genel Kurul'da yapılanları içine sindiremediğini belirterek, "yapanlardan, yaptıranlardan, müsaade edenlerden ruhum hep davacı olacaktır" dedi. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının başında konuşan Adnan Polat, 2 yılı yönetici, son 3 yılı da başkan olmak üzere 5 yıldır Galatasaray'da görev yaptığını anımsatarak, ''Başkan olarak beni seçen tüm Galatasaraylılara, yönetimde beraber çalıştığım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığımız profesyonellere teşekkür etmek istiyorum. Beraberce çok iyi çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmaların takdirini, tüm Galatasaray camiasına, kamuoyuna ve zamana bırakmak istiyorum'' diye konuştu. Geride kalan 5 yıl içinde ön gördükleri, söz verdikleri futbol haricinde tamamını gerçekleştirdiklerini savunan Polat, şunları söyledi: ''Bundan sonraki 5 yılın projelerine de başladık ve onlar da hayata geçecektir. Hep şunu ifade ettim, Galatasaray'ın kimsenin cebinden idare edilmeye ihtiyacı yoktur. Kendi kaynaklarıyla çok iyi idare edilebilir ve yol alabilir. Kimsenin cebinden müdahale edilmemesi gerektiğini söylerken, diğer kulüplerde olanların bizde olmaması lazım. Gaatasaray demokrasisinin önü kesilmemeli. Bir kişinin cebinden büyük paralar vererek kulübü ipotek altına almasına asla izin vermememiz lazım. Galatsaraylılar memnun değilse, yönetimi değiştirme hakkı ellerinden alınmamalı. Galatasaray kendi kaynaklarıyla yönetilir. En zor günlerini geçti. Daha iyi günler geliyor. Bu büyük gökdelenin tüm temelleri atılmıştır. Artık bundan sonra gökdeleni ortaya çıkarma zamanıdır. İnşallah yeni yönetim ortaya çıkarır ve biz de keyifle izleriz.'' Polat, Galatasaray'da 5 yıl önce değil başkan adayı, yönetici dahi bulunmakta zorlanıldığını dile getiren, başkanlık makamının yeniden cazip hale geldiğini ve çok sayıda aday çıktığını vurguladı. Polat, ''Başkan adaylarının söylemlerini dinleyeceğiz ama bizim planladığımız ve başlattığımızın dışında yeni bir şeyin karşımıza çıkacağını düşünmüyorum'' ifadesini kullandı. -''27 MART BENİM İÇİN ÜZÜCÜ BİR GÜNDÜ''- Başkan Adnan Polat, 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen ve yönetimin idari yönden ibra edilmediği Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yapılanlardan dolayı çok üzüldüğünü söyledi. ''27 Mart benim için üzücü bir gündü. Üyeler oylarını istedikleri gibi kullanabilirler ama bunun şekli ve yapılanlar bizi çok üzdü'' diyen Polat, şöyle devam etti: ''Bunu organize edenler, uygulayanlar ve uygulanmasına müsaade edenleri ben şahsen asla affetmeyeceğim. Hem bizi, hem Galatasarıy'ımızı silinmeyecek şekilde lekelediler. Değerli Galatasaraylılar, 5 yıldır ben ve arkadaşlarım kulübümüzü içinde bulunduğu kaotik ortamdan çıkarmak için çok büyük çaba sarf ettik. Şükürler olsun ki bir notaya geldik. Bundan sonra daha hızlı yol alınacaktır. Bize öğretilen Galatasaraylılık ile 27 Mart'ta genel kurul salonunun arkasında oturan 500-600 kişinin yaptıklarını içime sindiremiyorum. Yapanlardan, yaptıranlardan, müsaade edenlerden, benim ruhum hep davacı olacaktır, davacı olarak kalacaktır. Galatasaray'a böyle bir lekeyi düşürmemeliydiler. Şimdi yeni bir seçim dönemine giriyoruz ve umarım Galatasaray için hayırlı olur. Yine umarım Mali Genel Kurulda olanlar yeni bir yol olmaz, orada kalır. Orada yaşananları DVD olarak üyelerimize göndereceğim. Bunun izlenmesi ve tekrar edilmemesi lazım.'' Polat, konuşması arasında, Divan Kurulu heyetine Disiplin Kurulu Başkanı Oğuz İmregün ve üyelerin istifa dilekçeleri ile yine kulübün 2 numaralı kurucu üyesi Emin Bülend'in ölüm döşeğinde Ali Sami Yen'e yaptığı konuşmayla ilgili bir metni okutturdu. -POLAT'TAN ELEŞTİRİLER- Adnan Polat, konuşmasında Divan Kurulu Toplantısı'nın bazı maddeleri ile alınan bazı kararları eleştirirken, divan heyetine de tepki gösterdi. Divan Kurulu'nun, Mali Genel Kurul ile ilgili alınan ihtiyati tedbir kararı ve ibra edilmeyen yönetimdeki isimlerin aday olup olamayacakları konusuna açıklık getirmek için bir Hukuk Kurulu oluşturulması için üyelerden onay almasına kızan Polat, ''İhtiyati tedbir kararıyla ilgili bize karar ulaşmadı. Bize karar geldiğinde, gerekli çalışmaları yapacağız. Hukuk Kurulu oluşturulması konusunda Divan Kurulu Başkanı bizimle istişare etseydi, 3 ayrı üniversiteden aldığımız mütealaları kendilerine iletirdik. Ben ve arkadaşlarımın seçime girmesine engel yoktur. Böyle bir komisyona ihtiyaç yoktur'' diye konuştu. Polat, toplantı gündeminde yer alan, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş kulüp ve bağlı ortaklıklarının konsolide mali tablolarıyla ilgili bilgi verilmesi konusuna tepki gösterdi. Polat, ''Zaten Mali Genel Kurul'da gündeme getirilmiş ve ibra edilmiş olan bu hesapların tekrar gündeme getirilmesine anlam veremiyoruz. Amacı seçimlerde aday olacak kişilere bilgi vermek ise bizim 400 küsur sayfalık faaliyet raporumuzu irdeleyip, inceleyip, anlayacak kapasitedirler diye düşünüyorum. İbra edilmiş konunun gündeme gelmesini anlamıyorum''dedi. Yine toplantı gündeminde yer alan Divan Kurulu iç yönetmeliği taslağının görüşülmesi hakkında ise Polat, ''Divanın iç tüzüğünü yönetim kurulu onaylar ve hazırlar. Yapılması gereken Divan Kurulu'nun hazırladığı taslağı bizlerle istişare edip, sonra görüşe sunması gerekirdi. Burada yönetim by-pas ediliyor. Bunu doğru bulmuyorum'' ifadesini kullandı. Polat, ayrıca, Divan Kurulu'nu hep Galatasaray'ın en önemli tavsiye organı olarak gördüklerine dikkati çekerek, ''Ama burada danışmadan daha çok muhalefet ve eleştiri grubu gördük. Böyle bir ortama başkanın yol vermesi de gerçekleşmesinin nedeni. 30 yıldır Galatasaray'ın içindeyim, bugüne kadar böyle bir Divan Kurulu Raporu da görmemiştim. Bizi eleştirenlerin metinleri yer alıyor. Şahsen benim Divan Kurulu'ndan beklentim bunlar değildir'' diye konuştu. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar ise Adnan Polat'a, ''Divan bağımsızdır. Görevleri içinde her konuyu takip etmek, genel kurul adına izlemek vardır. Bu görevi lütfen muhalefet olarak almayın. Bu bizim normal görevimiz. Yapmamız gereken bir şey'' sözleriyle karşılık verdi.