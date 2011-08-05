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Polat: Nedenini bilmiyorum, çağırdılar geldim

Galatasaray'ın eski Başkanı Adnan Polat, ifade vermek üzere İstanbul Emniyeti'ne geldi.

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Galatasaray'ın eski Başkanı Adnan Polat, ifade vermek üzere İstanbul Emniyeti'ne geldi. İfade veren Polat, "Mektuptan dün haberim oldu" dedi.
 

Galatasaray'ın Eski Başkanı Adnan Polat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.


Emniyete garaj kapısından giren Polat, gazetecilerin sorularını "Neden geldiğimi bilmiyorum, çağırdılar geldim. Çıkınca açıklama yapacağım" şeklinde yanıtladı.


Soruşturma kapsamında Adnan Polat'ın ifadesi alındı.


İfadesini verdikten sonra emniyetten ayrılan Polat, "Mektubun varlığından dün haberdar oldum" dedi.


Şike soruşturmasında dün Adnan Polat'ın ev ve ofisinde arama yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Galatasaraylı yönetici Bülent Tulun'un da ifadesi alınmıştı.


Bülent Tulun'un altında imzası olduğu iddia edilen 2007 yılına ilişkin bir belgenin arandığı belirtiliyor.


Ayrıca 2005-2006 sezonundaki Denizlispor-Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'ın Denizlispor'a teşvik primi gönderdiğine ilişkin iddialar da var.

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