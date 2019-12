Polat: Memnun olmayan varsa seçimde sandığa gitsin

T24 -

Salondan sesler yükseldi



''Memnun olmayan varsa, seçimde sandığa gidersiniz"

''Ciddi şekilde zedeleyen yazılar var"

''Bizi ispiyonlar var"

Seçim talebi

''Ne olacak bu Galatasaray'ın hali"

''Yeterli çözüm üretememektedir"

Galatasaray Kulübü, 106 yıllık tarihinin en önemli Olağan Mali Genel Kurul toplantısı başladı. Başkan Adnan Polat'ın konuşması sırasında ciddi itirazlar yükselirken, konuşmanın zaman zaman karşılıklı atışmaya dönüşmesi gerginliğe sebep oldu.Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yıllık Olağan Mali Kongre'nin açılış konuşmasını yapan başkan Polat, göreve geldiklerinden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, zor şartlar altında çalıştıklarını söyledi.''Göreve geldiğimizden bu yana devamlı itham altında kaldık'' diyen Adnan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:''Medyaya belli kesimler tarafından senaryolar verildi. Son dönemde imza kampanyası tehditleri çıktı. 'Seçime gitmezseniz ibra etmeyiz' tehditleri hep önümüze konuldu. Açıkçası, Galatasaray'ın yönetimi ve başkanı olarak bizim, ibra olmak için seçim şantajını kabul etmemiz mümkün değildi. Seçim rüşveti vererek ibra olmaktansa, ben ibra olmamayı tercih ederim. Galatasaray'da hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Bu anlamda vicdanımız rahat, bu anlamda huzurluyuz. Yanlış yaptığımız şeyler, aldığımız yanlış kararlar yok mu, var tabii. Futbolda hayal kırıklığı yaşadık. Ancak, bu kadar yüksek saldırı altında, yönetim kurulu arkadaşlarımız, çalışan profesyonellerimiz ve sporcularımız nasıl motive edilecek? Bu kadar saldırı yapılırken, benim ağzımdan hiçbir enkaz edebiyatı yaptığımızı, yöneticimizi suçladığımızı duydunuz mu?''Başkan Polat'ın ''Enkaz edebiyatı yaptığımızı duydunuz mu'' demesinin ardından salondan ''Evet'' sesleri duyuldu.Adnan Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Galatasarayımızın bize öğretilen değerleri ciddi bir şekilde kalıcı olarak yaralanıyor. Bunu hepiniz görüyorsunuz. Galatasaray yönetiminde beraber görev, kader birliği yaptığımız arkadaşımla belli bir noktadan sonra farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Bu durumda yönetim içinde kalıp, yönetimi çalışamaz hale getirme geleneği Galatasaray'da yoktur. Yönetimden ayrılır, çalışır, başkan olur kazanır, biz de buna saygı duyarız. Ben birlikte çalıştığım süreler içinde sayın başkan Alp Yalman ya da başkan Özhan Canaydın'a saygıda kusur etmediğim gibi, asla onların talimatlarının dışına çıkmadım.''Yönetimlerinden memnun olmayanlara sandığı işaret eden Adnan Polat, ''Yönetimimizden memnun olmayan varsa, bunun yöntemi seçim dönemi. Gidersiniz sandığa, başkan seçilerseniz, bizim de başkanımız olursunuz. Biz de saygı gösteririz'' dedi.Başkan Adnan Polat, bir bütün olduklarında bir güç olabileceklerini vurgulayarak, şunları söyledi: ''Ancak bir bütün olduğumuz vakit, bir gücüz. Şirket birleşmesini, stadı yapan, Galatasaray'ın gücüdür, ortak aklıdır. Biz sadece vesile olduk. Bu yapılanlarla istiyorsanız gurur duyabilirsiniz. Biz burada her şeyi tartışalım, medya üzerinden göndermelerle birbirimizi yaralamayalım. Galatasaray'da kalıcı yaralar açmayalım. Biz kararlar alırken, her zaman Galatasaray'ın yüksek menfaatleri, geleneği, kültürü ve demokrasisini mesnet alarak görev yapıyoruz.''Polat, internette bir yazıyla Divan Kurulu Başkanlığı'na hakaret eden bir üyenin disiplin cezasını, özel hayatı korumak amacıyla affettiklerini belirtirken, ''Ancak, bu özel, kapalı sitelerde Galatasaray başkanını, başkanlık makamını ve yöneticilerini ciddi şekilde zedeleyen yazılar var. Bir internet sitesinde, bana ciddi şekilde küfür eden bir kişi var. Onun burada olduğunu biliyorum. Eğer erkekse karşıma çıksın, burada söylesin'' diye konuştu. Bu sırada salondan ''İsmini açıkla'' diye bağıranlar oldu.Kulüp başkanı Adnan Polat, bazı senaryolar yazanlar ve ispiyon yapanların olduğunu öne sürerek, ''Galatasaray Lisesi geleneğinde 'İspiyonlamayacaksın' vardır. Bizi maliyeye, SPK'ya ispiyonlayanlar var'' dedi.Kulüp başkan yardımcısı Yiğit Şardan'a yapılan ''Galatasaray'a fatura kesiyor'' şeklindeki suçlamalara da yanıt veren Adnan Polat, ''Kendisinin, kulübe 6,5 milyon liralık katkısı var. Şardan'ın şirketinin günlük cirosu 2, yıllık cirosu ise 800 milyon lira. 150 bin lira için kendisi suçlanıyor. Bari yüksek meblağlarlar için suçlayın'' diye konuştu. Polat, kulübe, ailesine ait Polat Renassaince Oteli'nden kesilen faturalarla ilgili de ''Galatasaray'a ait misafirleri, sadece Polat Ailesi'ne uygulanan tarife üzerinden otelde konuk ettik. Toplam 150 bin dolarlık fatura kesilmiş. Bu para, benim 3 saatlik gelirim. Bunu cebime indirerek zengin mi olacağım. İthamları yaparken, mesnedi olması lazım. Ufak tefek rakamlarla Galatasaray'ı yıpratmaya kimse çalışmasın'' ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın kimsenin cebinden idare edilmesini istemediklerini kaydeden Polat, ''Aksi taktirde, başka kulüplerde olduğu gibi, bir kişinin 100 milyon dolar verip, sonrada kulübe temlik koydurarak, Galatasaray'ın, beğenmediği kişileri değiştirme haklarını ellerinden alınmasını istemiyoruz'' dedi.Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda görüşler bölümünde söz alan bazı üyeler, kulüp başkanı Adnan Polat'ın seçime gitmesi yönünde görüş bildirdi.Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde süren toplantıda görüşmeler bölümüne geçildi ve söz alan üyeler genel kurulla fikirlerini paylaştı.Sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimlerinden Hayrettin Kozak, yaptığı konuşmada, öncelikle üyeler arasında yaşanan gerginliği yatıştırmaya çalışarak, ''Biz burada beyaz veya zenci değiliz. Hepimiz Galatasaraylıyız'' derken, Adnan Polat'ın bir seçim tarihi vermesini istedi.Kozak, Adnan Polat'ın seçim karşılığı ibra ile tehdit edildiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterirken, şunları söyledi:''Galatasaray'ı düze çıkarmanın tek çözümü var. Galatasaray'ın geleceğine bakalım. Aksi takdirde bu içinde bulunulan yönetim kaosuyla önce kendiniz seçime gitmek isteyeceksiniz. Bugün bir karar verin ve önümüzü açın. Tarihini de burada açıklayın. Göreceksiniz ki o zaman ne ibranın lafı ne de olağanüstü seçim için toplanan imzalar kalır. Galatasaray huzura kavuşur, ülkeye de ders olur. Şimdi bu salonu dolduran insanlar, 20 milyon taraftar ve Galatasaray sempatisi olan herkes bu kararı sizden bekliyor başkan. Bu insanlar şimdi beni alkışlamıyor, öneriyi alkışlıyor. Bu işi uzatmayalım.''Kozak, Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Bülent Ünder'in getirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu kaydederken, ''Darmadağın olmuş, perişan hale gelmiş, yerlere yatmış futbolun soyunma odasını belli bir disipline getirecektir'' dedi. Galatasaray Yönetim Kurulu'nun görüntüsünün yürekler acısı olduğunu savunan Hayrettin Kozak, Mehmet Helvacı'ya da eleştirilerde bulunarak, ''Üçlü muhalefetin lideri nedendir anlamıyorum, hemen her gün yaptığı toplantılarda, yönetimin ipliğini pazara çıkarma çabasındadır ve orta oyunu tüm spor kamuoyunun gözü önünde oynanmaktadır'' ifadelerini kullandı. Hayrettin Kozak, mali raporda verilen borç rakamlarına da inanmadığını sözlerine ekledi.Genel kurul üyelerinden İzzettin Doğan, sarı-kırmızılı kulübün sportif açıdan başarısız bir dönem geçirdiğini belirterek, ''Milyonlarca taraftarı olan bir kulübün bugün sportif açından içine düştüğü durum içler acısıdır. Sokağa çıktığımızda herkes önümüzü çevirerek, 'Ne olacak bu Galatasaray'ın hali' diye sormaktadır. Bu sorular karşısında büyük üzüntü duymaktayız. Galatasaray'ın sportif olarak yerde süründüğünü kabul etmek zorundayız'' dedi.Kulübün mali durumunun kötü olmadığını, ancak borcunun bulunduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:''Eğer seçimlere gidilmesi gerekiyorsa, değerli başkan seçimi bir şantaj kelimesiyle lütfen tanımlamayın. Demokrasilerde seçim daima çıkış yoludur. Yeni bir umut kaynadığı olabilir.''Üyelerden Cengiz Özyalçın ise kulüp başkanı Adnan Polat'ın yorgun düştüğünü ve yıprandığını ileri sürerek, ''Söylemlerinde çelişkiye girmektedir, yeterli çözüm üretememektedir. Bu bağlamda özellikte tarihi sportif başarısızlıklar kendisini ters motive etmektedir'' ifadelerini kullandı.Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılış gecesinde yaşanılan olaylara değinen Özyalçın, ''Aslantepe'de acı anlar yaşandı. TOKİ Başkanı, üyemiz Erdoğan Bayraktar açılışta konuşmacı olmuştur. Deneyimli bir bürokrat ve politikacıdır. Kullandığı kelimeleri bilerek seçmiştir. Nasıl bir Galatasaraydır, bu konuşmayı nasıl yapmıştır? Saygı duruşu yapılmadan, sayın başkanın yarıda bırakıp gittiği gece, açılış gecesi olur mu'' şeklinde konuştu.Özyalçın'ın bu sözleri uzun süre alkışlanırken, bir üye ''Gemiyi terk eden başkan istemiyoruz'' şeklinde bağırdı ve salonda yuhalamalar oldu.Kürsüde uzun süre kalan Özyalçın'ın konuşması zaman zaman alkışlarla kesilirken, muhalif yöneticiler Mehmet Helvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya'nın da alkışta bulunmaları dikkati çekti.Konuşmacılardan eski yönetici Refik Arkan, Türk Telekom Arena'daki güvenlik firmalarının yüksek fiyatlı fatura kestiklerini, işletmeci yabancı firmanın tek çalışanının ise 30 bin avro ücretini kulüpten aldığını ileri sürdü.Refik Arkan, Adnan Polat'ın bir konuşmasında söylediği, ''Galatasaray Kulübü Başkanı aslandır, kuzu değildir'' sözlerine göndermede bulunarak, ''Stadın açılışında Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın karşısında da aslan mıydı'' dedi.Öte yandan, eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar da konuşmacı kürsüsüne gelen isimler arasında yer alırken, sarı-kırmızılı camiada yaşanan tartışmalara ve bölünmelere dikkati çekerek, daha ılımlı bir hava oluşturulması gerektiğini söyledi.