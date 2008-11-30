Polat memnun değil!..

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı takımın, Hacettepe'yi 3-1 yendiği maçta ortaya koyduğu futbolun kendisini tatmin etmediğini söyledi.



Polat, maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Japonya'da düzenlenen Kıtalararası Şampiyona'da birinci olan tekerlekli sandalye basketbol takımının başarısı nedeniyle mutlu olduklarını belirtti.



Adnan Polat, maçla ilgili olarak da, "Bugün takımımızın aldığı 3 puandan ve taraftarlarımızın bizi 90 dakika desteklemesinden memnunum. Onun dışında ortaya konan futbol beni tatmin etmedi. Galatasaray takımının daha iyi olması lazım" diye konuştu.



Zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği bu haftada, kendilerinin 3 puan almasının işlerine geldiğini dile getiren Polat, "Ama şampiyon olmak istiyorsak, yarım saat ortaya koyduğumuz mücadeleyi 90 dakikaya yaymamız lazım. Yani şu an Galatasaray takımının performansından, ortaya koyduğu oyundan memnun olduğumu söyleyemem" dedi.



Polat, bir basın mensubunun, "Galatasaray takımının dağınık oynadığı yönünde eleştiriler var, bu konuda neler düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:



"Doğru, katılıyorum. Bunu gidermek için uğraşıyoruz, gidereceğiz. Yani şu anda Galatasaray'ın iyi futbol oynamadığını, iyi mücadele etmediğini söylediğimiz bu ortamda, hala ligin zirvesindeki Trabzonspor'dan 4 ve diğer 2 takımdan 1'er puan gerideyiz. Şu anda memnuniyet verici bir şey var, o da Emre Güngör'ün takıma dönmesi ki, bu sezon hiç oynamadı. Barış'ın ve Mehmet Topal'ın geri dönmesi de memnuniyet verici. 2 hafta sonra Linderoth da geri gelecek. Galatasaray, tekrar arzu edilen takım olma yolunda ihtiyacı olan futbolcuları kazanacak. Bundan sonra da oturup yemeği yapmak teknik heyet ve bizlerin işi."



Devre arasında transfer yapıp, yapmayacakları ile ilgili soruya, Adnan Polat, "Şu anda öyle bir şey yok" karşılığını verdi.



Polat, yine bir gazetecinin "Teknik direktör Skibbe'nin tartışılıyor olması futbolcuları etkiliyor mu?" sorusunu, "Buna girmek istemiyorum. Bunun bir çok nedeni var, bir tek nedeni yok" şeklinde yanıtladı.



Başkan Polat, Galatasaray'da teknik danışmanlığa getirilen Karl Heinz Feldkamp ile ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi:



"Herkes Feldkamp, Skibbe'nin yerine geçecek diye yorumlar yapıyor. Halbuki bunun açıklamasını yaptık. Biz uzun zaman önce Feldkamp ile bunun kararını vermiştik. Feldkamp, teknik danışman olarak görev yapacak. Ağırlıklı olarak da Galatasaray'ın alt yapısındaki hocaların eğitimiyle ve alt yapının yeniden yapılandırılmasıyla ilgilenecek. Bu arada teknik direktör ile futbol adamı olarak bir araya gelip konuşurlarsa ona bir mani yok. Önemli maçlarda rakipleri izleyecek. Yaptığımız transferlerde de futbolcu izleme konusunda bize yardımcı olacak."



Feldkamp'ın sözleşmesinin neden sezon sonuna kadar olduğuna dair bir soruya da, Adnan Polat, "Feldkamp'ın birinci hedefi alt yapı organizasyonuydu. 'Altı aylık süre bana yeter' dedi. Bundan sonra futbolun içinde yorumcu olarak kalacağını söyledi. Başka bir yorum getirmenize gerek yok. Feldkamp ile ilgili spekülasyonlara hangi lisanda cevap vereceğimizi şaşırdık. Eğer anlamıyorsanız hepinize bir daha anlatabilirim" yanıtını verdi.

