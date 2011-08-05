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POLAT: MEKTUPLA İLGİLİ BİLGİ ALINDI İSTANBUL (A.A)

05 Ağustos 2011 19:57

-POLAT: MEKTUPLA İLGİLİ BİLGİ ALINDI İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturması kapsamında ifadesi alınan Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, kendisinde yazıldığı iddia edilen mektupla ilgili bilgi alındığını söyledi.  Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nden ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Polat, ''Bana yazıldığı iddia edilen mektupla ilgili bilgi alındı. Ben de verdim'' dedi.  ''Başka bir şey soruldu mu?'' şeklindeki soru üzerine Polat, ''Hayır. Sadece mektupla ilgili görüş ve bilgilerimi aktardım. Zaten ben mektuptan dün haberdar oldum. Bildiklerimi de anlattım'' diye konuştu. Emniyette yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra ayrılan Polat'ın, yerleşkeye girişi sırasında kimlik kontrolüne tabi tutulduğu görüldü.

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