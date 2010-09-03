-POLAT: MALİ ZORLUKLAR GERİDE KALDI İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Özhan Canaydın yönetiminde olduğu ve başkanlık yaptığı dönem içinde Galatasaray'ın mali açıdan önemli dar boğazları geride bıraktığını söyledi. Adnan Polat, NTV Spor kanalında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. ''Galatasaray meteliğe kurşun atarken, 4 senede milyar dolarlık projelere geçti. Gelecek seçimlerde 4-5 başkan adayının çıkmasını bekliyorum. Bu da bizim ne kadar iyi işler yaptığımızın göstergesi'' ifadelerini kullanan Adnan Polat, şunları söyledi: ''Eğer sürdürülebilir bir sportif başarı istiyorsanız, mali ve idari olarak sağlam bir bünyeye ihtiyaç var. Eğer bankalar, tüm yönetim kurulu üyeleriniz kefil olmasına rağmen size kredi açmıyorsa, transferlerde muhatap kulüpler sizden banka teminatı istiyorsa, herhangi bir otel kamp için takımınızı kabul etmiyor, takımın seyahati için özel uçak istediğinizde havayolu şirketi bunu vermiyorsa, sportif anlamda başarı zordur. Bunlar oldu. Dört sene evvelki durum buydu. Yapısal değişim gerekliydi. Galatasaray karanlık bir tünelden çıkmıştır. Şirket birleşmemiz tamamlanmak üzere, stadımız bitmek üzere, Riva arazimizin her şeyi hazır. Bana göre Galatasaray'ın en tarihi günlerini yaşıyoruz. Sadece bu birleşme 10 şampiyonluğa bedeldir. Galatasaray'ın önü açılmıştır. Tabii ki mali olarak hala rahat değiliz. İki yıl sonra pozitif nakit akışına geçeceğiz.'' Türk Telekom Arena stadının Galatasaray'a sağlayacağı katkıya değinen Polat, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin 7 yıldır kullandığı stadından her sene, kendilerine göre 30 milyon dolar fazla gelir elde ettiğini belirtirken, ''Futbol olarak bizden fazla şampiyonluk elde edemediler ama mali olarak daha fazla gelir elde ettiler. Şimdi bu fark kapanacak. Bizim 4 sene evvel 70 milyon dolar yıllık gelirimiz vardı, şimdi 184 milyon dolar oldu. Hedefimiz de 250 milyon dolar. Avrupa'daki büyük kulüplerle yarışacaksak ve sürekli başarı istiyorsak, ekonomik olarak sağlıklı bünyeye muhakkak kavuşmamız lazım. Futbol, buz dağının görünen kısmı, altındaki yapıyı sağlamlaştırmazsanız, erir gider. Önce binanın temelini sağlamlaştırıp, daha sonra cephesini, vitrinini yapalım. Futbol Galatasaray'ın görünen yüzüdür'' diye konuştu. -''ALEYHİMİZDE PLANLI BİR KAMPANYA VAR''- Adnan Polat, özellikle son seçimlerden önce başlayan, yönetimleri aleyhine planlı bir kampanya olduğunu ileri sürdü. Kendisini asılsız haberlerle karalamaya çalıştıklarını söyleyen Polat, medyaya birilerinin bu tip yalan haberleri servis yaptığını ifade etti. -''ATLETİCO MADRİD'İ UEFA'YA ŞİKAYET ETMEK GEREK''- Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan'ı transfer etmek isteyen Atletico Madrid'e yöntemleri nedeniyle tepki gösteren Adnan Polat, bunun UEFA'ya şikayet edilebilecek bir konu olduğunu vurguladı. ''Arda'nın menajeri beni arayıp, ciddi bir teklif olduğun söyledi. Ben de, (Transfer döneminin bitmesine 24 saat kala, hiçbir para Arda'yı bizden alamaz) dedim. Kulübü ve teklifi de duymak istemediğimi ilettim'' şeklinde konuşan Polat, şöyle devam etti: ''Bu konunun Arda'ya da söylenmemesini istedim ancak sonra öğrendim ki Arda ile defalarca konuşulmuş. Bizle temasa geçmeden, oyuncumuzun aklını çelmeye çalışmışlar. Bizim Atletico Madrid'i UEFA'ya şikayet etmemiz gerekir. Başkanıyla da görüşeceğim arayıp. Arda'nın Galatasaray'da kupa kaldırmadan bir yere gitmeyeceğini o da söyledi, ben de söyledim. Arda'nın yeni stadımıza kaptan olarak çıkıp, kupa kaldırmasını çok istiyorum. Ben hiçbir futbolcuma köle muamelesi yapmıyorum. Hepsinin yolunu açarım ama yangından mal kaçırır gibi son gün, son dakika gelip Galatasaray'ın kaptanını parayla almaya çalışan olursa, gerekeni yaparız.'' Keita'nın gönderilmesi konusunda, özellikle oyuncunun milli takımlardan hep geç dönmesinin ve geçen sezon Gençlerbirliği maçı öncesi kimseye haber vermeden Türkiye'den ayrılmasının takımda yarattığı huzursuzluğun etkili olduğunu açıklayan Adnan Polat, ''Bir futbolcunun sadece iyi olması değil, ahlaklı olması da önemli'' derken, Mehmet Topal'ın ise yurt dışına gitmeyi kafasına koyduğunu ve Valencia'nın teklifini değerlendirmeleri için kendi alacağından bile vazgeçtiğini aktardı. Takıma yeni katılan oyunculardan Cana'nın eski teknik direktörleri Erik Gerets tarafından özellikle önerildiğini anlatan Polat, Pino'nun da çok başarılı bir oyuncu olduğunu söylerken, Insua ve Misimovic'in transferleri konusunda da, ''Öncelikle ihtiyacımız olan 10 numara oyuncuydu. Birinci tercihimiz Misimovic'ti ve 3 ayrı oyuncuyla görüşüyorduk. Hocanın birinci tercihini almak için bekledik. İyi ki de beklemişiz. Insua da 2 aydır gündemimizdeydi. Liverpool önce vermek istemedi ama teknik direktör değişince kiraladılar'' ifadelerini kullandı. -JOVANOVİC KONUSU- Adnan Polat, Galatasaraylı eski futbolcu Cevad Prekazi ile birlikte İstanbul'a gelen ancak sarı-kırmızılı kulüp tarafından kendileriyle bir ilişkisi olmadığı açıklanan Partizanlı oyuncu Branislav Jovanovic konusunda, bu oyuncuyla görüştüklerini açıkladı. OFK Belgrad maçı için Belgrad'a gittiklerinde Prekazi'nin bu oyuncudan bahsettiğini ve kendilerine kasedini verdiğini anlatan Polat, ''Rijkaard oyuncuyla ilgili olarak, (İyi biri ama 4 senede neden 30 maç oynamış, nedenini öğrenmemiz lazım) dedi. Daha sonra kendilerini İstanbul'a davet ettik ve görüştük. Prekazi, (Size iyi bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Ama mali konulara karışmam) diyerek aradan çekildi. Bonservisi elinde olduğu söylenen oyuncu için 1 milyon dolar bonservis ve 500 bin dolar da ücret talep ettiler. Biz de maç sayısındaki istikrarsızlık nedeniyle kiralamak istediğimizi, oyuncuya 500 bin dolar ücret ödeyip, 300 bin dolar kiralama parası verebileceğimizi, eğer memnun kalırsak da gelecek yıl 1 milyon dolar bonservis ödeyeceğimizi söyledik. Bu sefer ise rakamı artırdılar ve bonservis ücretinin bir kulübe değil, kendilerine ödeneceğini belirttiler. Biz de kabul etmedik. Prekazi'nin ise kırgın olması için bir neden göremiyorum'' şeklinde konuştu. Beşiktaş'a dün imza atan Fatih Tekke ile ilgilendiklerini ancak ekonomik olarak anlaşamadıklarını anlatan Polat, Beşiktaş'ın transferi Quaresma'yı beğendiğini açıkladı. Başkan Polat konuşmasında, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçeceğine inandığını kaydederken, yönetimden ayrılan Haldun Üstünel'in 3 gün önce kendisini arayarak, ne zaman isterse kendisine yardıma hazır olduğunu söylediğini dile getirdi.