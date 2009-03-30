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Spor

Polat: Lincoln sezonu sonunu görecek

Galatasaray başkanı, düzenlediği basın toplantısında Lincoln sorununa ve Kalli ile ilgili çıkan dedikodulara değindi.

30 Mart 2009 03:00


Galatasaray başkanı, düzenlediği basın toplantısında Lincoln sorununa ve Kalli ile ilgili çıkan dedikodulara değindi.

Galatasaray başkanı Adnan Polat, Florya Metin Oktay tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Lincoln ve Kalli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lincoln’e şu ana kadar 159 bin Euro ceza kestiklerini belirten başkan, açıklamalarında “Geldiğinde bu cezayı ona ileteceğiz. Ancak Lincoln sezon sonuna kadar bizimle olacak. Hazırsa da hocamız ona görev verecek. Ama gitmek istiyorsa ve bunun için gerekli şartları yerine getirirse onunla yolarlımızı ayırabiliriz. Ama bu ayrılmak isteyen bütün oyuncularımız için geçerli olan bir durum” dedi.

Kalli’yi yurt dışında futbolcu izlemesi için görevlendirdiklerini belirten Adnan Polat, açıklamalarına “Kalli yeni alt yapı programımızı da belirleyecek. Onun A takımımızla bir ilgisi yok. A takımızın patronu Bülent Korkmaz” diyerek son verdi.

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