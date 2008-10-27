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Spor

Polat: 'Kötü oynadık'

Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Eskişehirspor karşısında kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

27 Ekim 2008 02:00


Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Eskişehirspor karşısında kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 4-2 kaybettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Eskişehir'de hoşgörü ile karşılandıklarını belirterek, Eskişehirspor yönetimine ve taraftarlarına teşekkür etti.

Galatasaray'ın oynadığı oyunla galibiyeti hak etmediğini belirten Polat, ''Galibiyeti hak etmesek de maçı yöneten hakem üçlüsünü eleştiriyorum. Hakem üçlüsü çok kötü bir maç yönetti. Benim bildiğim Merkez Hakem Kurulu (MHK), İstanbul takımlarının İstanbul dışında oynadığı maçlara İstanbul hakemi atamaz. Neden böyle bir uygulama yaptılar, arkasında ne var bilmiyorum. Kötü oynadık ve maçta sinirlerimizi kontrol edemedik. Ancak bu Eskişehirspor'un galibiyetine gölge düşürmemeli. Eskişehirspor galibiyeti hak etti'' dedi.

ESKİŞEHİRSPOR CEPHESİ
Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal da, takımının Galatasaray karşısında müthiş bir galibiyet aldığını belirterek, Eskişehirspor'un birlik ve beraberlik içinde çok daha iyi günler göreceğini kaydetti.

Ünal, Eskişehirspor'un ligde destanlar yazmaya devam edeceğini ifade ederek, ''Anadolu efsanesi geri geldi. Galatasaray maçına galibiyet için çıktık. Sırada Fenerbahçe maçı var. Eskişehirspor, ligin sürpriz takımı olduğunu gösterdi. Haftaya Fenerbahçe'ye de sürpriz yapmak istiyoruz. Futbolcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Hepsini alnından öpüyorum. Galatasaray maçı galibiyetini taraftarımıza hediye ediyorum'' şeklinde konuştu

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