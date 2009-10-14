Polat: Kıskananlar çatlasın

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan başkan Polat, son 3 haftadır Galatasaray'ın yıpratılmaya çalışıldığını, ancak camianın birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek, “Kıskananlar çatlasın” dedi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, başkan İrfan Aktar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Adnan Polat ve bazı yöneticiler de katıldı.

Polat, konuşmasında, yıpratma çalışmalarının nedenini pek anlayamadığını dile getirerek, “Son 3 haftadır Galatasaray'ın yöneticilerine, profesyonel yöneticilerine ve Galatasaray teknik direktörüne karşı ciddi bir şekilde yıpratma başlatıldı. Bunu sadece Galatasaray'da görüyoruz, diğer kulüplerde görmüyoruz” ifadesini kullandı.

Medyada eleştirilen yönetim kurulu arkadaşlarından en ufak bir şikayetinin olmadığını anlatan Adnan Polat, şunları söyledi:

“Hepsinden memnunum. Hepsi işlerini en iyi şekilde yapmak için zamanlarının büyük kısmını harcıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Profesyonel yöneticilerimiz de 7 gün 24 saat başarıyla çalışıyorlar.”

Polat, teknik direktörleri Frank Rijkaard ile ilgili polemiklerin sürdüğünü belirterek, “Bu açıklamayı hangi lisanda yapmam gerekiyor ki anlaşılsın. Kendisiyle iki sene anlaşmamız var. Gönderen ve giden için cezai şartlar vardır. İlla gönderecekler, bir şeyler yakıştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok, olsa zaten bunu ben açıklarım” şeklide konuştu.

Medyada, Arda Turan ve Milan Baros ile ilgili “transfer oluyorlar” diye haberler çıktığını belirten Adnan Polat, bu futbolcuların sözleşmelerinin sürdüğünü ve kendilerinin istememesi halinde hiçbir yere gidemeyeceklerini kaydetti. Polat, bunları medyanın anlaması gerektiğini ifade ederek, “Biz mücadelemizi veriyoruz. Allah'a şükür Galatasaray'da bugün, bütün camianın barış dolu, birlik içinde olduğu bir dönem yaşıyoruz. (Kıskananlar çatlasın) diyorum” dedi.



-“BÜYÜKÇEKME'YE SPOR ALANLARI YAPACAĞIZ”-



Büyükçekmece arazisini kiraladıktan sonra da feryat figan üzerlerine gelindiğini söyleyen Polat, “Biz oraya gökdelen dikmeyeceğiz, spor alanları yapacağız” diye konuştu.



Başkan Polat, Büyükçekmece'deki araziye imar planları neye müsaade ediyorsa onu yapacaklarını kaydederek, “Sanılıyor ki göl havzasında gökdelen yapacağız. Böyle bir şey yok. Biz orada spor alanları, futbol okulları ve altyapıya yönelik çalışmalar yapacağız” dedi.



-“STATTA KAYBIMIZ BÜYÜK OLDU”-



Stadın yapımında 6-7 ay gecikme yaşandığını ifade eden Polat, bunun da kendilerine maddi-manevi büyük kayıplar verdiğini anlattı.

İnşaatı yapacak yüklenici firmanın yönetim kurulu başkanı ile görüştüğünü kaydeden Adnan Polat, şunları söyledi:



“Kendisi stadı devralması için durum tespiti yapmak zorunda, bir taraftan da kısmen yeni taşeronlarla anlaşma yapmak üzere. En geç bu ayın sonunda full olarak çalışmayı orada göreceğiz. Temennim bu konuda gecikme olmasın. Bu gecikmenin bize maddi ve manevi kayıpları büyük oldu. Bu 6-7 aylık gecikme nakit akışımızda büyük sıkıntı yarattı. İhaleyi alan firma tecrübeli, güçlü ve bu işi zamanında yapabilecek bir firmadır. Teknik şartname bizim süzgecimizden geçiyor. TOKİ ile görüşmemiz olacak. Bizim arzu ettiğimiz şekilde teslim edilmesini bekliyoruz.”



Sportif konulara çok fazla girmek istemediğini belirten Adnan Polat, tüm branşlardaki takımların yarışmalar için hazır olduğunu ve ödemelerinin yüzde 99'unun düzenli olarak yapıldığını kaydetti.



-“PROJELERDEN 25 MİLYON LİRA GELİR BEKLİYORUZ”-



Galatasaray Başkanı Polat, üzerinde çalıştıkları 4-5 projenin teker teker hayata geçmeye başladığını vurgulayarak, “Bunların her birine 100 bin taraftarın üye olması halinde, kulüp olarak yıllık 25 milyon lira gelir elde etmeyi bekliyoruz” dedi.



Taraftarlara çağrıda bulunan Polat, “(25 milyon taraftarımız var) diyoruz. Galatasaray TV'ye abonelik, İnternet TV abonelik, Galatasaray Mobil, GS Bilyoner, Galatasaray Kredi Kartı gibi projelerimiz var. Bunların her birine 100'er bin kişi üye olursa büyük bir gelir elde ederiz. Galatasaraylıları bunlara üye olmaya çağırıyorum” şeklinde konuştu.

“TÜZÜK TADİL KONGRESİ'Nİ YAPACAĞIZ”

Başkan Adnan Polat, Galatasaray Kulübü'nün tüzüğünün değiştirilmesi gerektiğine kendisinin de inandığını vurgulayarak, “Seçimde de tüzük kongresi yapacağımı söylemiştim, ancak çoğunluğu bulamadığımız için yol alamadık. Divan Kurulu'nun tavsiye kararını ciddiye alacağız ve uygun zamanda kongreyi yapacağız. Bizim tüzük, günün şartlarına yanıt vermiyor, emekli durumuna gelmiştir. Günün şartlarına yanıt verecek tüzüğü kısa sürede yapacağız” diye konuştu.

Divan Kurulu eski başkanlarından Duygun Yarsuvat ise yeni tüzükte birçok yenilikler olduğunu, ancak tartışmanın özellikle gençler arasında, bir madde yüzünden yaşandığını belirterek, “Üyelik sistemi ile ilgili bu madde, Galatasaray Lisesi'nden mezun öğrencilerin kulübe üyeliğine zorluk getirmiyor. Sorun Galatasaray Üniversitesi'nden mezun kişilere üye kolaylığı getirilmesidir. Bu konu özellikle gençler arasında kaynıyor, ancak bu konuda tartışılıp oylanarak karar verilebilir” dedi.

-3 AYDA 37 MİLYON LİRA ZARAR-

Toplantıda, Galatasaray Kulübü Kurumsal Yönetim ve Mali İşler Koordinatörü Erdal Aslan, kulüp ve şirketlerinin haziran-ağustos arasındaki bütçe gerçekleşmeleri hakkında bilgi verdi.

Verilen bilgilerin ardından söz alan üyelerden Murat Ece, açıklanan bilançolarda 3 ayda 37 milyon lira zarar ettiğinin görüldüğünü ifade ederek, “Galatasaray olarak nereye gidiyoruz? Evet, projeler güzel, ama biz 'cekli, caklı' sözler değil, kulübün bu borçlardan nasıl kurtulacağını görmek istiyoruz. Bu kadar projeye rağmen 37 milyon lira zarar edilmiş” diye konuştu.