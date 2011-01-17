Polat: Kendini bilmezler bir daha stada giremeyecek

T24 - Galatasaray Başkanı Adnan Polat, "Stadın mimarı olan sayın Başbakan dün hiç haketmediği bir olaya maruz kaldı. Elimizdeki 200 kamera ve 40 tane de polis kamerasının görüntüleri incelenecek ve bu insanları bir daha bu statlara sokmayacağız" dedi.

Galatasaray kulübünün Türk Telekom Arena'daki ilk toplantısı olağanüstü koşullarda gerçekleşti, yönetim dün akşam gerçekleşen protestoların ardından bugün toplandı.

Toplantının ardından Başkan Adnan Polat kameraların karşısına geçti ve açıklama yaptı:

"Stadın mimarı olan sayın Başbakan dün hiç haketmediği bir olaya maruz kaldı. Bazı kendini bilmeyen ve Galatasaraylı olduğundan da şüphe ettiğimiz, Galatasaray camiasının içerisinde olacağını düşünmediğimiz bazı insanlar sayın Başbakan'ı protesto etti. Bu bizi çok üzdü, biliyoruz ki sayın Başbakan bu stadı yaparken canı gönülden uğraş verdi, bütün samimiyetiyle yaklaştı ve biz de aynı samimiyetle kendisini burada ağırlamak istedik. Bu güzel ortamı, gerçekten muhteşem bir düğün gecesine maalesef bazıları leke düşürdü. Bunlar Galatasaray camiasının içerisinde olan kişiler değildir, bunlar milyonlarca taraftarı olan Galatasaray'ı temsil eden kişiler değildir. Biz bu insanları Galatasaraylı olarak kabul etmiyoruz.

Yapmış olduğumuz toplantıda elimizdeki 200 kameranın görüntüleri ve 40 tane de polis kamerasının görüntüleri incelendi, emniyetle birlikte yeniden yapılacak incelemenin ardından bu insanları bir daha bu statlara sokmayacağız. Buraya ailelerin gelip günün yarısını geçirebileceği bir ortam yaratmayı hedefliyoruz ve bunu bozmak isteyenlere de müsamaha göstermeyeceğiz.

Türk Telekom Arena'nın bundan sonraki safahatında Türk futboluna önemli başarılar getireceğine inanıyoruz. Burada Galatasaray'ın yeni Avrupa şampiyonlukları kazanacağını düşünüyoruz. Sadece üzüntümüzü belirtmek için bu basın toplantısını tertipledik. Sayın Başbakan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz tekrar."

Başkan Adnan Polat, basın toplantısının ardından soru almadı.

