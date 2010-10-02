-POLAT: KADROMUZ GERÇEK PERFORMANSINA KISA ZAMANDA ULAŞACAK İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, ''Tümü milli formayı giyen oyunculardan oluşan kaliteli kadromuzun, camiamızın beklediği iyi futbolu ve neticeleri alarak hepimizin arzu ettiği gerçek performansına kısa zamanda ulaşacağından kuşku duymuyoruz'' dedi. Polat, Galatasaray Kulübü'nün resmi yayın organı olan Galatasaray Dergisi'nin ekim ayı sayısında yer alan yazısında sarı-kırmızılı kulüpte kalıcı ve sağlıklı başarının gerektirdiklerini yapmış olmanın gururunu taşıdıklarını belirterek, ''Galatasaray'da bundan sonrası yatırım dönemidir, büyüme dönemidir. Galatasarayımızı her alanda gurur ve keyif veren bir dünya markası olarak büyütmektir. Sportif hedeflerimiz de buna duyarlı olarak her geçen yıl daha da büyüyecektir. Dört yıldır üzerinde çalıştığımız ve başarıyla tamamlanmakta olan ana Galatasaray projelerinin, özellikle sportif performansımızda yaratacağı yükselişi önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz'' ifadelerini kullandı. Futbolda sezona başarısız bir başlangıç yaptıklarını anlatan Polat, ''Takımımız sakatlıklar ve uyum süreci zorluklarını aşarak şampiyonluk yarışında gücünü ortaya koymaya başlamıştır'' değerlendirmesinde bulundu. Adnan Polat, futbolda başarıyı destekleyecek uzun vadeli başka çalışmaları da aynı anda yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Altyapımızın yeniden yapılanması ve geniş çaplı scouting (Oyuncu izleme) sisteminin kurulması kısa vadede olmasa bile etkisini kesinlikle gösterecektir. Bu konuda başarı için gerekli yatırım bütçesini de kaçınmaksızın arıyoruz. Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avrupa ve Türkiye'de çalışacak 15 kişilik scouting ekibimiz ile bu coğrafyalardaki genç futbolcuları takip ederek, yıldızları kendimiz ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bütün dünya kulüplerinin uyguladığı bu model, Türkiye'de ilk kez gerçek anlamıyla Galatasaray'da vücut bulacaktır. Umutluyuz, beklentilerimiz yüksektir.'' Futbolun yanı sıra diğer branşlarda da önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Polat, şunları dile getirdi: ''Erkek basketbolda yıllar sonra ilk kez uzun vadeli bir stratejiyi başarıyla uygulamaya başladık. Ümit Milli Takım'da oynayan 6 oyuncuyu kadromuzda bulunduruyoruz. Tecrübeli oyuncularımızın da katılımıyla bu sezon çok karakterli, çok mücadeleci, gurur duyacağımız bir takım izleyeceğiz. Aynı şekilde kadın basketbol takımımız da yeni sponsoru ile birlikte şampiyonluk hedefiyle yola çıkmaktadır.'' Adnan Polat, voleybolda da geçen yıl başladıkları 4 yıllık yapılandırma planına uygun olarak, kadrolarını güçlendirdiklerini kaydederek, ''Hedeflerimizi büyüterek, yolumuza devam ediyoruz'' görüşünü dile getirdi. Adnan Polat, sarı kırmızı kulüpte hazırlanan yeni tüzüğü, Redaksiyon Komitesi'nin düzeltmelerinin ardından 16 Ekim tarihinde hayata geçireceklerini belirterek, ''Bu kulübümüz tarihinde atılmış çok önemli bir adım olmuş olacaktır. Tüzük kongremize üyelerimizin katılımını özellikle rica ediyorum. Gelecek dönemlerde kulübümüzün yaşayan, dinamik ve gelişen ortamı içerisinde doğabilecek ihtiyaçlara göre, anayasamızı hep birlikte daha mükemmelleştireceğimizden hiçbir kuşkum yoktur'' değerlendirmesini yaptı. Yazısında son olarak sarı-kırmızılı camiadan destek isteyen Polat, ''İhtiyaç olan tek şey camiamızın bize vereceği destek ve cesarettir'' ifadelerini kullandı.